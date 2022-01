Carlsen vant Tata Steel: – Helt fantastisk spill

Fabiano Caruana - Magnus Carlsen 0-1

Etter nesten fem timer spill, vant Magnus Carlsen lørdagens parti mot amerikanske Fabiano Caruana. Det gjorde at han sikret seieren i Nederland.

– Veldig fornøyd. Utrolig deilig å avlutte med seier. Selv om Caruana naturligvis har hatt bedre dager enn der her, så kommer ikke sånne type seire hver dag. Det setter jeg stor pris på, sa Carlsen etter seieren.

– Uten denne seieren her, så hadde det vært en god turnering, men en turnering tenke på tross alt alle sjansene som misset. Kunne vært ennå bedre, men detter er veldig bra. Turneringen har vært en kjempepositiv opplevelse, fortsatte han.

TV 2s sjakkekspert også var veldig fornøyd med det han så fra Carlsen i dag.

– Det er helt fantastisk spill av Magnus, lød det fra TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i studio.

I utgangspunktet skulle han spilt sin siste kamp mot Danil Dublov søndag, men ettersom russeren testet positivt på koronaviruset får Carlsen poenget på walkover.

Dubov testet negativt på sin andre test lørdag, men resultatet står seg likevel.

Det betyr at ingen av motstanderne kan ta han igjen, og Carlsen kan juble for sin åttende Tata Steel-seier.

Richard Rapport lå halvpoenget bak Carlsen før lørdagens runde og var den største utfordreren.

Han klarte bare remis i sin kamp mot Andrej Jesipenko, noe som gjorde at Carlsen måtte unngå tap for Caruana, for å vinne.

Det gjorde han, og vant med det turneringen én dag før siste runde spilles.

Det betyr at Carlsen har vunnet turneringen over halvparten av gangene han har stilt opp.

Saken oppdateres.