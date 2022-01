Tusenvis går glipp av rask gevinst

– Mange av aksjonærene har ikke styr på de enkleste ting, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Etter at en viktig frist gikk ut på onsdag frykter han at småaksjonærene i flyselskapet Flyr er i ferd med å gi bort verdier for til sammen 30 millioner - helt unødvendig.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets har tatt Støres investeringer i nærmere øyesyn.

Han har også et tips om hvordan de samme aksjonærene kan berge stumpene. Mer om det nederst i saken.

Flyr trenger mer penger

Siden før jul har det vært kjent at Flyr skal hente inn mer penger. Det skjer gjennnom en emisjon, som betyr at det skrives ut nye aksjer i selskapet.

LN-FGA Boeing 737. Flyr sitt første fly i rutetrafikk. Foto: Frode Hoff / TV 2

Når det totale antallet aksjer utvides faller eierandelen til dem som allerede har aksjer. De vannes ut.

Som plaster på såret får disse aksjonærene derfor en tegningsrett, en rett til å kjøpe nye aksjer til en fast pris som vanligvis ligger langt under markedspris.

Går ut på dato

Svært mange forstår ikke at denne tegningsretten ikke bare er et tilbud, men også et verdipapir som går ut på dato. En rabattkupong, om du vil.

– I denne situasjonen har du to muligheter. Du kan selge tegningsrettene til noen andre. Eller du kan bruke tegningsrettene til å kjøpe flere aksjer.

I går gikk fristen for å selge tegningsretter ut. Da hadde 90 prosent av aksjeeierne i Flyr ikke benyttet seg av denne muligheten.

– Men hva om du ikke vil ha flere aksjer?

– Da burde du solgt tegningsrettene for 16 øre stykket.

– Men det er jo for seint i dag?

– Ja, men da har du en siste sjanse siden Flyr-aksjen de siste dagene har vært priset for høyt, understreker Næss.

– Du bør du selge alle aksjene du har i dag (Flyr-aksjen kostet torsdag kr 1 ,22) og samtidig bruke tegningsrettene til å bestille nye aksjer for 95 øre.

Da bytter du ganske enkelt ut de gamle aksjene med nye. Som (litt avhengig av hva du regner med) gir en rabatt på mellom 24 og 28 prosent.

Frykter at mange ikke følger med

Fristen for å bruke tegningsrettene på denne måten går ut i fredag klokken 16.00. Av erfaring frykter Robert at de aller fleste av Flyrs småaksjonærer ikke kommer til å gjøre noe.

– Hvis du ikke følger med på dette, så bør du ikke handle aksjer, sier Næss. Å gi bort penger er ikke særlig smart.

Tegningsretter er verdipapirer man ikke bør kaste, sier Kristin Skaug i Aksje Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

Daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge deler Robert Næss' frustrasjon over at mange aksjonærer ikke ser ut til å følge med på tegningsretter.

– Tegningsretter er verdipapirer og når man får dem er det viktig å ta en proaktivt valg.

Fly-aksjer er populært

Hele 15 000 privatpersoner eier aksjer i Flyr, som dermed er et av de mest populære selskapene blant vanlige folk. Også Norwegian appellerer til småaksjonærene.

– Veldig mange risikerer i praksis å kaste verdipapirer hvis de ikke gjør noe aktivt før den siste fristen klokken 16.00 i morgen, sier Kristin Skaug.

Hun tror hun har en mulig forklaring på at så få har gjort noe med tegningsrettene sine de siste to ukene:

– Den gjennomsnittlige investoren i Flyr eier aksjer for bare 5000 kroner. Det kan hende at de opplever dette som for smått. Men penger er jo penger.

Uansett.