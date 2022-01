Shepherd's pie - tradisjonsrett fra Irland

Denne smakfulle retten bakes i ovnen - potetmos legges som et lokk over en fyldig kjøttsaus. Serveres med en grønn salat eller kokte grønnsaker.

Du kan velge om du vil lage retten med kvernet lammekjøtt eller kvernet storfekjøtt. Shepherd`s pie lages med lammekjøtt og Cottage pie lages med storfekjøtt. Retten er glutenfri når kraft er glutenfri.

Dette trenger du:

2 løk

2-3 gulrøtter, eventuelt 1-2 skivet sellerirot

Smør til steking

Ca. 400 g lammekjøttdeig eller kjøttdeig fra storfe

2 ss tomatpuré

2 ts worchestershiresaus, kan sløyfes eller erstatt med soyasaus (glutenfri)

4 dl kraft/buljong (glutenfri) + 2 ts maisennamel

Smak til med timian eller annet urtekrydder, røkt paprikapulver, pepper og eventuelt litt salt

Potetmos:

Ca. 1 kg melne poteter

1 ss smør

1 ½–2 dl melk til passe konsistens, avhengig av potet type

Smak til med litt salt og revet muskatnøtt

Slik gjør du:

Skjær løk og gulrøtter og eventuelt sellerirot i små terninger eller riv opp på et råkostjern. Smelt smør i en panne med kanter, tilsett løk og gulrot og stek til løken er blank og myk. Tilsett kjøttdeig og røre-stek i 3-4 minutter. Tilsett tomatpuré, worchestershiresaus og kraft/buljong, stek videre i 2-3 minutter. Rør ut maisenna i litt av kraften/buljongen og tilsett i pannen under omrøring. Kok opp og la trekke til en fyldig kjøttsaus 15-20 minutter. Smak til med salt, pepper og urter.

Potetmos:

Skrell og del poteter i terninger og kok møre i usaltet vann. Hell av kokevannet. Mos potetene med litt varm melk og smør. Ikke rør så lange at potetmosen blir seig. Smak til med salt, pepper og revet muskat.

Fordel kjøttsausen i en smurt form. Fordel eller sprøyt potetmosen over kjøttsausen, som et lokk. Dryss eventuelt over revet hvit ost.

Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader i 20-30 minutter, til potetmosen er gyllen og det bobler i kjøttsausen. Server med en grønn salat eller kokte grønnsaker.