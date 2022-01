Politiet advarer om svært krevende kjøreforhold i Trøndelag

Det er tett snøvær og glatte veier over hele fylket, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

– Vi har hatt flere vogntog som har problemer i flere deler av fylket, skriver politiet.

Like før meldte politiet at de var i Bindal i forbindelse med at en semitrailer hadde kjørt av veien. Også i Inderøy har et vogntog kjørt i grøfta og sperret deler av fylkesvei 761, skriver Trønder-Avisa.