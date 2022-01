Myra var redd for å være klassens trøblete barnehjemsbarn – en taxitur ble vendepunktet i karrieren

Regina Tucker, med artistnavnet Myra, er ingen vanlig ung dame fra Bergen. Den tøffe og ærlige rapperen kom som et friskt pust inn i det norske hip hop- universet i 2016, og hun bemerket seg raskt som en fremadstormende artist av flere kjente profiler.

Denne uken har Tucker åpnet opp om oppveksten og livet i dokumentarserien Annerledes, med influenser Emma Ellingsen som programleder.

Lørdag kveld skal Tucker hedres i Hver gang vi møtes på TV 2. I programmet blir vi kjent med hvordan den unge artisten som klarte å bryte gjennom den turbulente tiden som rotløs jente, som ble flyttet fra ulike barne- og fosterhjem.

HEDRES: Artistene Anna of the North, Øystein Greni, Jarle Bernhoft, Arif og Maj Britt Andersen skal tolke Myra sine låter på lørdag. Foto: Vegard Breie/ TV 2

– Hver gang vi møtes var en sterk opplevelse. Man kommer tett på folk ganske fort, noe som i seg selv kan føles overveldende. Det var ikke bare lett, men først og fremst vet jeg at de andre i gjengen var essensielle for den gode og trygge opplevelsen jeg hadde, forteller Tucker til TV 2.

Taxituren som forandret alt

Den populære artisten skriver i dag personlige tekster basert på sine egne følelser knyttet til oppveksten. Tucker har likt å skrive sangtekster hele livet, og hun lot seg inspirere av Bjørn Eidsvåg allerede som niåring.

– Jeg fikk en av platene hans, og det var noe med hans stemme som grep meg, forteller hun i Hver gang vi møtes.

Da hun kom i tenårene, ble hun eksponert for den amerikanske rapperen Nicki Minaj. Og hun gjorde et stort inntrykk på henne.

– Da jeg fikk se en svart kvinne med den selvtilliten der, bestemte jeg meg for å begynne å skrive rap-tekster. Bjørn Eidsvåg og Nicki Minaj ble mine store inspirasjoner.

MUSIKALSK: Tucker begynte å skrive sangtekster i ung alder. Hennes første inspirasjon var Bjørn Eidsvåg. Foto: Privat

Og lite visste det unge rappetalentet at hun som 21-åring skulle bli oppdaget gjennom en tilfeldig rap-battle med en taxisjåfør i Oslo.

– Taxisjåføren sa han rappet litt ved siden av jobben, også sier jeg til han: «Kan du rappe? Ja, skal vi ta en battle da?!» Det endte med at han tok meg med i studio, og så lagde vi noen demoer som jeg la ut på musikktjenesten SoundCloud.

Musikken ble lagt merke til av flere dyktige folk i bransjen, og hun ble hyllet av Leo Ajkic på sosiale medier.

Og karrieren, den eksploderte.

Regina «Myra» Tucker: Født: 8. desember 1994 i Sierra Leone. Debuterte med låten «Hold an» i 2016. Året etter ga hun ut «Venter på deg» sammen med Lars Vaular. Nominert til årets nykommer på P3 Gull i 2018. Vant Edvard-prisen i 2020 for teksten til «Hjemløs i egen by». Deltok på NRK-programmet Stjernekamp i 2020. Mentor i musikkprogrammet Norges nye megahit på TV 2 i 2021.

Rappelegenden Lars Vaular var også interessert i å samarbeide med det unge talentet, og i 2017 ga de ut låta «Venter på deg» sammen.

– Jeg hadde aldri forventet at karrieren skulle ta en sånn vending. Det er jo helt vanvittig å tenke på.

– Et kaotisk miljø

Tucker ble født i Sierra Leone i 1994, men kom til Norge i 1998 som kvoteflyktning sammen med moren, søsknene og et par andre barn.

Familien, som måtte flykte fra borgerkrigen i hjemlandet, søkte tilflukt i en flyktningleir i Liberia i to år, før de dro til Norge. Der endte de opp på Lindås i Bergen.

– Kontrastene var store for oss som kom fra en flyktningleir. Vi hadde ingen rammer og jeg husker vi syklet ute til langt på natt. Hjemmet ble et kaotisk miljø for et barn å vokse opp i, forteller hun.

LITA JENTE: Tucker flyktet med familien fra Sierra Leone da hun bare var fire-fem år. Foto: Privat

Flukten fra krigen i hjemlandet, og overgangen til livet i Norge ble krevende for moren. Derfor fikk Tucker et besøkshjem hos en familie på Kløvheim i Bergen.

ÅPNER OPP: I programmet Annerledes drar influenser Emma Ellingsen til Bergen og besøker Tucker. Foto: TV 2

Denne historien blir vi kjent med i dokumentarserien Annerledes på TV 2. I programmet møter influenser Emma Ellingen en åpenhjertig Tucker som forteller om hva familien på Kløvheim betydde for henne. Hun forteller også hvordan det var å flytte til flere barnehjem og fosterhjem i oppveksten.

Redd for å være trøblete barnehjemsunge

I programmet kommer det frem at hun etter hvert måtte flytte fra moren og inn på Breimyra barnehjem. Det ble en tøff tid for henne.

– Jeg var veldig engstelig for å ikke passe inn. Alt var annerledes med meg med tanken på kulturen og utseendet mitt. Det var vanskelig å finne en plassering i noe som allerede var, forklarer hun i Annerledes.

UTENFOR: Tucker følte seg utenfor i barneårene, og hun måtte flytte fra hjem til hjem. – Jeg skjønte ikke hvorfor, så jeg klandret meg selv og trodde det var noe galt med meg. Foto: Privat

– Jeg var den eneste mørke i klassen og jeg flyttet fra hjem til hjem. Jeg var redd for å være hun trøblete barnehjemsungen.

Den unge jenta skammet seg over å bo på barnehjem, og hun prøvde å være så normal som mulig, og fortrengte skammen så godt det lot seg gjøre.

– Håret og huden var forskjellig. Jeg snakket heller ikke språket til å begynne med, og skjønte ikke en dritt når folk snakket norsk på skolen.

ROTLØS: Flytting og fraskillelse fra moren gjorde livet røft for Tucker som barn. Foto: Privat

Det var hjerteskjærende for Tucker å bli fraskilt fra moren i så ung alder. Idag er moren er en av hennes største støttespillere.

– Var det vanskelig å fungere som mor og datter igjen?

– Det er alltid tøft å gjenoppbygge en brutt relasjon. Det krever forståelse, tålmodighet og raushet fra begge parter. Men også en aksept av at ting ble som det ble, og å ha fred med det, sier hun og legger til:

– Jeg setter veldig pris på det mennesket min mor er, styrken og hjertet hennes. Og selv om vi har den historien vi har, er jeg takknemlig og glad for at jeg fikk akkurat henne som mor.

– Motgang dyrker pågangsmot

Selvtilliten vokste gradvis hos Tucker, og med Nicki Minaj som sitt største forbilde klarte hun etter hvert å finne styrken i seg selv.

Men det tok tid for henne å finne pågangsmot.

TØFF: Tucker har lært mye om hvordan man skal klare å skape et godt liv for seg selv. Foto: Vegard Breie/ TV 2

– Jeg tror ønsket om et godt liv og troen på at det kunne bli bedre, har drevet meg hele veien. Litt som at «fattigdom dyrker kreativitet», så dyrket kanskje motgang pågangsmot hos meg, forteller den hardbarka bergenseren til TV 2.

Hun mener også det er viktig å stoppe opp og erkjenne det kjipe og det vonde. Det var ikke lett for henne.

– Det var mange tunge sorgprosesser og kjipe følelser som jeg aldri tok stilling til før uti tjueårene.

– Tror du det er enklere for barn som kommer til Norge som flyktninger i dag?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Men jeg tror verden har blitt litt «større» siden 90-tallet, og man ser mer mangfold på alle vis. Jeg håper at dette også er med på å ta bort avstand, frykt, utenforskap og ensomhetsfølelse hos flere.

KREATIV: Det mangler ikke på humør og kreativitet når det er duget for Tucker sin dag på Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie/ TV 2

I dag ønsker 27-åringen å være et godt forbilde, og gjennom flere av låtene får man et metaforisk bilde av det som har preget henne i livet.

Blant Tucker sine mest kjente låter finner vi: «Venter på deg», «Dette er mitt navn», «Hjemløs i egen by» og «Dovre faller», og flere av disse låtene kan vi se en ny tolkning av i lørdagens episode av Hver gang vi møtes.

