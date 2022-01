Toppsjef: Elbiler er valgt av politikerne - ikke av oss

I Norge dominerer elbilene nybilsalget fullstendig. Også i Europa begynner andelen hel- og delelektriske biler å vokse.

Når det er sagt, er det fortsatt rene bensin- og dieselbiler som klart solgte best, hvis vi ser på nybilsalget i Europa i 2021. Disse sto for over halvparten, mens salget av rene elbiler utgjorde rundt 10 prosent i fjor.

Med stadig strengere utslippskrav fra EU, girer nå verdens bilprodusenter opp den elektriske satsningen.

At denne utviklingen er politisk styrt, poengterte toppsjefen i Stellantis (verdens fjerde største bilkonsern), i et intervju nylig – med flere europeiske medier til stede.

Miljømessig risiko

– Det som er klart er at elektrifisering er en teknologi valgt av politikere, ikke av industrien, sier Tavares, ifølge bransjenettstedet Automotive News.

Carlos Tavares er administrerende direktør i Stellantis.

Stellantis ble til da det franske PSA-konsernet fusjonerte med Fiat Chrysler. De har merker som Peugeot, Fiat, Citroën, Alfa Romeo, Jeep og Opel, i «stallen».

Stellantis-sjefen mener det finnes både en miljømessig og en sosial risiko med den elektriske omstillingen.

– Basert på den nåværende europeiske energimiksen, må en elbil kjøre 70.000 kilometer for å kompensere for karbonavtrykket fra batteriproduksjonen og for å «ta igjen» en lett hybridbil, som koster halvparten så mye som en elbil, uttaler han.

Brutal endring

Det elektriske skiftet krever også at bilprodusentene må transformere dagens fabrikker og forsyningskjeder svært raskt.

– Brutaliteten i denne endringen skaper sosial risiko, understreker Tavares.

1. mars i år skal Stellantis presentere en ny og langsiktig strategisk plan, som vil ta konsernet inn i fremtiden med fortsatt konkurransekraft og uten behov for å stenge europeiske fabrikker.

Les også: Minst 10.000 mister jobben – skylder på elbilene

Stellantis er verdens fjerde største bilkonsern med merker som Peugeot, Fiat, Citroën, Alfa Romeo, Jeep og Opel.

Brukt Tesla? Dette bør du passe på: