Dembélé utelatt fra Barca-troppen: – Han bør dra umiddelbart

Barcelona-direktør Mateu Alemany bekrefter at klubben har bedt Ousmane Dembélé finne seg en ny klubb så fort som mulig da de ikke ønsker å ha med spillere som «ikke forplikter seg til Barcelonas fremtidsprosjekt».

Torsdag formiddag publiserte Barcelona kamptroppen til cupmøtet med Athletic Club samme kveld. Det var uten Ousmane Dembélé på listen.

Kort tid senere ble et videointervju med klubbens direktør, Mateu Alemany, publisert på klubbens twitterkonto med en forklaring.

– Vi har hatt samtaler med Ousmane og hans agenter i seks måneder. Vi har kommet med ulike tilbud og forslag til hvordan han kan være med oss videre. Alle disse tilbudene har hans agenter avvist, sier Alemany.

Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

– I dag – den 20. januar, med elleve dager igjen av overgangsvinduet – er det helt tydelig at spillere ikke ønsker å fortsette i Barcelona eller er forpliktet til Barcelonas fremtidsprosjekt.

Den franske 24-åringens kontrakt med Barcelona går ut førstkommende juni.

– På grunn av denne situasjonen har vi kommunisert til spilleren og hans representanter at han bør dra umiddelbart for vi ønsker å ha spillere som forplikter seg til prosjektet. Vi ønsker at en overgang skal skje innen 31. januar, sier Barcelona-direktøren.

Alemany forteller at det var trenerens avgjørelse ikke å ta Dembélé med i kamptroppen torsdag.

Tirsdag uttalte Dembélés agent Moussa Sissoko til den franske radiokanalen RMC at dersom spilleren ikke signerte en ny kontrakt, truet Barcelona med å plassere ham på tribunen.

– Situasjonen med Ousmame er komplisert. Klubben har bestemt at dersom han ikke fornyer kontrakten, så må vi se etter en annen løsning, uttalte Barcelona-trener Xavi Hernández på en pressekonferanse onsdag.