Slik blir prinsessens rundtur på Stortinget

Fredag 21. januar fyller prinsesse Ingrid Alexandra 18 år. Myndighetsdagen feires blant annet med at prinsessen tildeles sitt eget kontor på Slottet - men de storslåtte feiringene er utsatt som følge av koronapandemien.

Noen tradisjoner lar seg likevel gjennomføre. Torsdag sendes prinsessen ut på en formell besøksrunde.

Dagen vil se slik ut:

Klokken 10.00 starter dagen med et besøk på Stortinget. Der får hun en orientering i nasjonalforsamlingens arbeid, og møter stortingspresident Masud Gharahkhani.

Klokken 11.15 går turen videre til Høyesterett. Her får prinsessen et innblikk i domstolens virksomhet.

Klokken 12.30 avsluttes en aktiv formiddag med et besøk på statsministerens kontor, der prinsesse Ingrid Alexandra skal møte statsminister Jonas Gahr Støre. Andre representanter fra regjeringen vil også være tilstede.

Følg rundturen på Nyhetskanalen og TV2.no.

Nye bilder på nytt kontor

I forbindelse med 18-årsdagen ble det publisert splitter nye bilder av prinsesse Ingrid Alexandra. De offisielle bildene er tatt på prinsessens nye kontor.

Utover besøksrunden torsdag, skulle prinsessen egentlig feires med gallamiddag. Dette er vanlig når en tronarving blir myndig, men stanses i år som følge av pandemien.

Støre poengterte i den anledning at myndighetsdagen er en stor begivenhet i alle unger menneskers liv, ikke minst tronarvingen:

– Jeg håper likevel hun får en fin feiring med sine nærmeste, sa Støre i desember i fjor, da det ble klart at gallamiddagen blir kansellert.

Første oppdrag alene

Allerede i november gjennomførte prinsessen sitt aller første oppdrag alene. Da fikk hun omvisning hos Jegertroppen på Rena leir, en konfirmasjonsgave fra Forsvaret som gjentatte ganger er blitt pandemiutsatt.

Prinsessen fikk her en innføring i hvordan Jegertroppen jobber, og ble utrustet med fallskjermutstyr for å gjennomføre et fallskjermhopp.

Hoppet ble gjennomført fra hoppetårnet - og sjefen for Forsvarets spesialkommando, Lars William Lilleby, lot seg imponere av tronarvingen.

- Det var stor glede og innsats. Det fungerte veldig bra.