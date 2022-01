Kia var tidlig ute med elbiler og har virkelig hatt suksess med det i Norge. De elektriske utgavene av Soul og Nio har solgt svært godt. I perioder har det også vært lange ventelister på bilene.

Men disse har mest av alt vært en forsmak. Det var først i fjor Kia og søsterselskapet Hyundai for alvor dro i gang satsingen på elbiler. Det gjorde de med en helt ny plattform som de neste årene skal gi oss en rekke nye modeller. Først ut er Kia EV6, og Ioniq 5 fra Hyundai.

I fjor høst fikk vi første mulighet til å teste EV6, i Tyskland. Nå har bilen for alvor begynt å gjøre seg gjeldende på salgsstatistikken her hjemme.

EV6 går inn i en bilklasse som virkelig begynner å ha godt utvalg nå. Vi snakker elektrisk familie-SUV med mulighet for 4x4 og rekkevidde på opp mot/rundt 500 kilometer.

Blant de tøffeste rivalene er VW ID.4, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq og naturligvis Hyundai Ioniq 5.

Testbilen heter GT Line AWD og er toppmodellen, inntil GT AWD kommer til landet senere i år. Startpris: 529.900 kroner, rekkevidden er på 484 kilometer.

Hvordan er den å kjøre:

Det er ingen tvil om at denne bilen er viktig for Kia. De har brukt flere år og investert milliarder i ny plattform og teknologi. Derfor har de ikke råd til å bomme. Og bare for å ta det først som sist: Det gjør de ikke med EV6.

Vi blir nemlig imponert fra første kjøretur, og det inntrykket endrer seg ikke i løpet av testperioden. Dette er en veldig gjennomført bil som også føles påkostet. Her merkes det at Kia har investert penger de ikke behøver å tjene inn på denne ene modellen. Dette er et langsiktig prosjekt.

EV6 er relativt sporty satt opp, uten at det på noen måte går ut over komforten. Den er presis og lettkjørt, samtidig også ganske morsom å kjøre. Styringen kunne gitt litt mer kontante tilbakemeldinger, men det tenker vi nok mest på fordi resten av kjøreegenskapene sitter så godt.

Helt ny plattform, den har Kia utviklet sammen med Hyundai.

Kia fortjener også skryt for støydempingen. Her er vi på premiumnivå, noe som også understrekes av interiøret. Kommer du for eksempel rett fra en VW ID.4, oppleves Kiaen som en god del mer påkostet.

Totalt 325 hestekrefter gir ikke overraskende svært gode prestasjoner. 5,4 sekunder på 0-100 km/t er ikke lynraskt til å være elbil i denne klassen, men det både er og oppleves som kjapt. Kreftene plantes ut til alle fire hjulene. Den har også eget "vintermodus" der gasspådraget dempes. Det kan komme veldig godt med for eksempel ved oppstart når det er glatt eller mye snø.

Så var det forbruket. Kia har gode tradisjoner for effektive drivlinjer. 18 kWt/100 kilometer er det offisielle forbruket her. Batteripakken er for øvrig på 77,4 kWt netto.

I testperioden er det ikke superkaldt, men stabilt litt under null grader. I vår faste testtur i en løype på drøyt 100 kilometer (blanding av landevei, motorvei og småveier) ender vi på 22 kWt. Her varierer temperaturen fra minus 1 til minus 4 grader. Vi starter med kald bil, har 20 grader inne i kupéen.

Vi kommer veldig nært samme forbruk også flere ganger, med litt varierende kjøreforhold. Samtidig ser vi (som vanlig) at forbruket påvirkes mye av hastighet. Som elbiler flest er ikke EV6 spesielt glad i kombinasjonen kuldegrader og motorvei med 110-fartsgrense. Da går kilowattene unna!

Den offisielle WLTP-rekkevidden er altså på 484 kilometer. Som vanlig må du trekke fra på vinteren. Vår erfaring tilsier at i underkant av 400 er realistisk, forutsatt at det ikke er for kaldt og at vi ikke snakker mye hurtig motorveikjøring.

Vi har ikke gjort hurtigladetest av bilen, men fra de som har fått gjort det i kjøligere temperaturer, rapporteres det at du skal slite med å være i nærheten av maks ladehastighet som er hele 239 kW. Bilen har såkalt 800 Volt-arkitektur som gjør at den kan ta imot svært mye strøm, hvis laderen er dimensjonert for det.

Også her er det tydelige forskjeller på sommer og vinter. Grunnleggende er at et varmt batteri kan ta imot mye mer strøm enn ett som er kaldt. Her finnes det også hjelpesystemer, som skal sørge for at batteriet er så varmt som mulig når du starter ladingen. Men det er tydeligvis ikke helt oppe og står for EV6s del. Her lover importøren at en software-oppdatering senere i år skal gjøre dette bedre.

Under ideelle forhold skal du kunne lade batteripakken fra 10 til 80 prosent på 18 minutter. Det betyr 10 mil rekkevidde på fire og et halvt minutt. Som alltid: Det er veldig viktig å understreke at dette er både ideelt sett og teoretisk. Mange elbileiere har blitt skuffet over hvordan dette fungerer i hverdagen.

Særpreget hekk, legg merke til de svært spesielle baklysene, en linje som også fortsetter videre fremover på bilen.

Plass og praktiske løsninger:

Vi kommer tilbake til designet, men det påvirker naturligvis plassen en god del. Kia har gått for en sporty og skrånende takvinkel. Den gjør at bagasjerommet mer tilsvarer det vi finner i en femdørs kombi, enn en firkantet SUV eller stasjonsvogn. Her er det ikke mye ekstra plass å hente de gangene du trenger å pakke helt til taket.

Her skjuler det seg en frunk i størrelse XS.

Totalt sett er bagasjerommet på godkjente 520 liter, inkludert et ganske stort rom under gulvet. Det er også en frunk foran. 40 liter på utgavene med bakhjulstrekk, bare 20 når du velger 4x4. Men du får i alle fall plass til ladekabelen her. I sum er bilen ingen bagasjeromsorgie, men vi tipper det holder for manges familiebruk.

Pluss i margen for at den kan trekke henger på 1.600 kilo, det er bedre enn mange av konkurrentene. Kia har heller ikke dummet seg ut på manglende taklast. Her kan du ha ganske solide 80 kilo på taket.

Moderne, brukervennlig – og med høy kvalitetsfølelse. Kia har også beholdt mange knapper i tillegg til betjening på skjerm.

Bak rattet:

Her er det både rommelig og luftig. Helt flatt gulv gir gode oppbevaringsmuligheter. Midtkonsollen har oppbevaringsrom, to gode koppholdere og ladeplate for mobiltelefon. Under denne igjen er det god plass til for eksempel en liten bag eller en jobbveske.

Selve rattet virker nesten litt klumpete, resten av interiøret er moderne og stramt designet. Under de to store skjermene, har Kia laget en løsning som kombinerer klimaanlegg med valg av en rekke funksjoner. Her velger du først visning – så trykker du deg videre. Det er enkelt og intuitivt lagt opp og gjør at du slipper veldig mye trykking og knoting på selve infotainmentskjermen.

EV6 er ganske lav, det merkes også innvendig. Du skal ikke være så veldig mye over 1,85 meter før hodet begynner å nærme seg taket. Sikten bakover er forresten svært begrenset, her kommer ryggekameraet godt med mange ganger!

Liten kuriosa: Forsetene har egen «lade-posisjon». Her får du tilnærmet liggesete, slik at også sjåføren kan lades opp mens bilen får tilførsel av strøm.

Beinplassen er formidabel, den flate utformingen av baksetet gjør også at tre kan sitte ganske bra. Legg merke til ladepunktet på forseteryggen, den detaljen kjenner vi fra flere Kia-modeller.

Livet i baksetet:

Det flate gulvet bidrar til mye plass her også. Selve baksetet er også ganske flatt, det gjør at det er relativt overkommelig å sitte tre her. Beinplassen er svært god. Som foran er takhøyden litt begrenset, men de fleste voksne har nok plass.

Ett stykk liten og smart stikkontakt.

Den todelte ryggen kan vinkles, det er smart for å finne best mulig stilling. Det er også midtkonsoll med skiluke her, riktignok i størrelse Small. Med et par langrennsski eller to får du inn. Du feller ned seteryggene via hendler i bagasjerommet.

Det er egne friskluftdyser til baksetet, testbilen har også varme i de to yttersetene. I tillegg finner vi USB-C-ladere og en kjempesmart stikkontakt plassert i bunnen av baksetet, mot gulvet. Har du noen gang hatt det i bilen, vil du ikke være uten det. Her kan du lade for eksempel laptoper og nettbrett med vanlig stikkontakt.

Det ruller allerede rundt 500 EV6 på norske veier, det antallet kommer til å øke godt på utover året.

Design: Utenpå og inni:

Hva slags karosseritype er dette egentlig? Det spørsmålet er det sannelig ikke enkelt å svare på. Kia-designerne har benyttet sjansen til å fristille seg fra de tradisjonelle klassene. Det er nærliggende å kalle den en crossover, så har da også det begrepet etter hvert blitt så utvannet at det kan brukes om det meste av litt høyreiste biler som ikke er firkantede.

Det er i alle fall særpreget, og nå i starten er dette en bil mange legger merke til. Den mest karakteristiske delen er hekken, her snakker vi elsk-eller-hat. Grunntrekkene har ganske mye til felles med Jaguar i-Pace og (litt mindre) med Ford Mustang Mach-E. Og av en eller annen grunn synes jeg også den minner litt om en skilpadde.

Da ser det mer tradisjonelt ut innvendig, selv om det absolutt er moderne. De to skjermene bak buet glass er lettleste og funksjonelle. I tillegg har Kia altså lagt klimaanlegget på eget betjeningspanel, som i tillegg fungerer som en inngang til funksjonene på infotainmentskjermen.

Det skiller seg kraftig fra de som legger alt til en trykkskjerm og kan nok i sum oppfattes som litt rotete i starten. Men du kommer veldig fort inn i det og det er helt klart brukervennlig.

Her styrer du klimaanlegget. Eller hvis du trykker på knappen over det gule vifte-symbolet: En rekke av funksjonene på infotainmentskjermen over. Denne løsningen fungerer svært bra.

Tech-faktor:

Her er det ikke mye å savne i den svært godt utstyrt testbilen. Kia har puttet inn alt du trenger av sikkerhetsssystemer. Det er også massevis av komfort- og luksusutstyr. Vi har sans for løsningen der det popper opp visning av blindsonene i skjermen over rattet når du blinker. Det har også en viktig sikkerhetsfunksjon.

Head up-display er standard og fungerer godt. Bilen kan også parkere seg selv. Når den nærmer seg en tunnel, lukkes klimaanlegget automatisk.

Litt overraskende er det at du ikke kan bruke Android Auto eller Apple CarPlay. Det har vi etter hvert blitt vant til på veldig mange bilmodeller.

En kul detalj som kan komme godt med: Ladekontakten fungerer også «motsatt» vei, altså slik at du kan hente ut strøm fra batteripakken og bruke til å drive elektriske apparater inntil 3,6 kWt. Har du hytte uten strøm? Da kan du bruke bilen som en gedigen powerbank. Du kan også gi elektrisk førstehjelp til strømtomme elbiler, bare for å nevne noe.

Her fyller du ikke bare på strøm, du kan hente ut også. Inntil 3,6 kWt.

Konklusjon:

Som første bil ut i en stor satsning på elbiler, er dette en av Kias viktigste biler på veldig mange år, ja kanskje noensinne. Det merkes at de har tatt det på alvor.

Som vi slår fast i tittelen: Her får du mer enn du betaler for. Det er vanskelig å finne en elbil akkurat nå som gir mer for pengene. EV6 scorer jevnt høyt på alt – i tillegg til at den gir en god dose premiumfaktor. Bilen virker rett og slett gjennomført påkostet. Det kan vi ikke si om alle konkurrentene i denne klassen.

Du MÅ heller ikke bla opp en drøy halv million for å få EV6. Startprisen er på 411.900 kroner, men da med batteripakke på 58 kWt og bakhjulsdrift. For største batteripakke og 4x4 starter prisene på 471.900 kroner.

Noe negativt? Det er ingen store ting. Men karosseriformen går ut over plassen i bagasjerommet. Trenger du seriøst mye plass, bør du nok velge en av de mer firkantede konkurrentene. Forbruket er også litt høyere enn vi hadde forventet. Her skal du ikke se bort fra at bilen blir mer effektiv etter hvert, via software-oppdateringer. Det er også et lite spørsmålstegn rundt hvor godt du får utnyttet ladehastigheten, i alle fall på vinteren.

Er det lenge siden du har kjørt Kia (eller kanskje du aldri har gjort det?). Da kan du gjøre mange dummere ting enn å se nærmere på denne bilen.

Fronten er akkurat så lav som den skal være på en elbil der luftmotstand er viktig.

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en elbil med høy kvalitetsfølelse, som skiller seg ut.

Ikke bilen for deg hvis:

Du synes dette designet blir for utagerende og/eller trenger større bagasjerom.

KIA EV6 GT Line AWD Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 325 hk / 605 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek. Toppfart: 185 km/t Forbruk (WLTP): 18 kWt/100 km Batteri/lading: Batteripakke: 77,4 kWt (netto) Rekkevidde: 484 km (WLTP) Hurtiglading: 239 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 469 x 189 x 155 cm Bakkeklaring: 17 cm Bagasjerom: 520 / 1.500 liter Vekt: 2.100 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Taklast: 80 kg Priser: Startpris: 411.900 kroner (Active RWD – 58 kWt batteri) Pris testbil: 529.900 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 22 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

