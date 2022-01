Derfor dropper TIX lørdagens Hver gang vi møtes

Den tolvte sesongen av «Hver gang vi møtes» har for alvor entret skjermen.

I de tre første episodene har Andreas Haukeland (28), bedre kjent som TIX, Maj Britt Andersen (65) og Øystein Greni (47) blitt hedret ved bordet på Kjerringøy i Nordland.

Førstkommende lørdag er det 27-årige Myra, hvis egentlige navn er Regina Tucker, som er æresgjest.

Konsertoppdrag

Men én deltaker er ikke til stede denne kvelden – nemlig Haukeland. «Fallen Angel»-artisten var nemlig på jobb under opptaket.

– Jeg skulle spille fire konserter i Nord-Norge i løpet av ett døgn, og gikk derfor glipp av Myra sin dag, men jeg gleder meg veldig til å se episoden på lørdag, deler han overfor TV 2.

Se Haukeland tolke Bigbangs «Girl in Oslo» i videoen øverst i saken.

UTEBLIR: Artist Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, blir ikke å se rundt bordet i lørdagens episode av Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie / TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, utdyper Haukelands fravær som følgende:

– I noen tilfeller har artistene som er med i «Hver gang vi møtes» avtaler om andre oppdrag som ble booket før det ble avklart at de skulle delta i programmet. Det har også skjedd i tidligere sesonger at en artist har uteblitt fra en episode på grunn av et konsertoppdrag, opplyser Dahl.

– Vi skulle gjerne hatt TIX rundt bordet på lørdag, men vi kan likevel love en spennende, overraskende og ikke minst musikalsk, flott opplevelse når Myra er hovedartist, fortsetter han.

Flere endringer

Dette er ikke første gang årets «Hver gang vi møtes» overrasker med endringer.

Rapper og låtskriver Stig Brenner (31) deltar ikke før i episode fem av programmet. Dette skyldes Brenners planlagte spillejobber og studioinnspillinger som kolliderte med innspillingen i fjor.

Flere bet seg kanskje dessuten merke i at Myra ikke fremførte en av Maj Britt Andersens låter i andre program. I stedet opptrådte hedersgjestens datter, Daniela Reyes (23), med «Ballongvisa».

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, begrunnet beslutningen slik:

– Det skjer små og store forandringer fra sesong til sesong. Denne uka hadde vi med en overraskelsesgjest. Derfor vil det være ulike artister som ikke synger i enkelte programmer. Alt dette ble avtalt og lagt til rette for i god tid før innspillingen startet.

Se Hver gang vi møtes lørdager klokken 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.