57-åring overlevde 27 timer flytende i havet

57-åringen klatret opp i et tre for å rømme, men bølgene ble for store. Fem dager etter katastrofen traff øystaten Tonga forteller han sin historie etter å ha blitt skylt til havs.

Siden det kraftige vulkanutbruddet på Tonga har øystaten vært nesten totalt avskåret fra omverden. Den virkelige situasjonen på øyen har derfor vært svært uklar.

Tirsdag kom det første livstegnet fra myndighetene på øya, som kalte utbruddet en katastrofe uten sidestykke.

KAOS: Vrakrester ligger langs stranden i Nuku'alofa i Tonga. Bilde er tatt 20. januar 2020. Foto: Marian Kupu Broadcom Broadcasting/ AP

Utbruddet utløste en tsunamibølge på opptil 15 meter, opplyste myndighetene tirsdag.

Øystaten Tonga består av 169 øyer i det sørlige Stillehavet, spredt over 800 kilometer i en linje fra nord til sør. Det bor mennesker på kun 36 av disse øyene.

57 år gamle Lisala Folau er en av dem. Sammen med omtrent 60 andre, bodde han på øyen Atata. Da bølgene traff den lille øyen ble Folau og hans niese feid ut på havet. Det forteller Folau til det tonganske mediebyrået Broadcom Kringkasting, skriver nyhetsbyrået Reuters.

KATASTROFERAMMET: Tongas kontakt med omverden er svært begrenset. Dette bildet av skadene er hentet fra Broadcom Broadcasting , som er det lokale nyhetsbyrået på Tonga. Foto: Marian Kupu/Broadcom Broadcasting FM87.5

– Jeg bare fløt, jeg ble slått rundt av de store bølgene som bare fortsatte å komme, sa han til radiostasjonen.

Han hevder å ha blitt liggende flytende i vannet og at han sakte, men sikkert klarte å svømme 7,5 kilometer til sikkerhet på hovedøyen Tongatapu. Han sier at han fløt fra en øy via to ubebodde øyer før han kom i land.

Historien om Folau sirkulerer på sosiale medier, men nyhetsbyrået Reuters har ikke lykkes i å kontakte mannen for å bekrefte hendelsene.

Da tsunamien traff, skal han sammen med niesen sin ha klatret opp i tre, mens broren løp for å få tak i hjelp. Men, da de skulle klatre ned igjen traff en større bølge.

– Vi fløt ut på havet, og bare ropte til hverandre. Det var mørkt og vi kunne ikke se hverandre. Men, jeg hørte at sønnen min prøvde å ringe meg, sa Folau til radiostasjonen, ifølge The Guardian.

Da bestemte Folau seg for at han ikke ville svare sønnen sin, av frykt for at han ville risikere sitt liv for å redde ham.

Både Folau og niesen skal ha endt opp med å flyte i havet mellom de ulike øyene. Heller ikke avisen The Guardian har klart å bekrefte hendelsene, eller kommet i kontakt med Folaus sønn eller niese.

Får bistand

Så langt er tre personer bekreftet døde etter utbruddet.

Bilder fra den katastroferammede øyen viser byer fullstendig dekket av aske.

FØR OG ETTER: Satellittbilde til venstre er tatt 8. desember før vulkanutbruddet. Det andre bilde er tatt 17. januar 2022, to dager etter utbruddet. Foto: AFP PHOTO / European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Det har vært krevende å sende bistand til Tonga da også rullebanen har vært dekket av vulkanskaske. Torsdag har de første flyene fra New Zealand og Australia landet i Tongas hovedstad Nuku'alofa for å bistå.

FÅR NØDHJELP: Det australske Forsvaret bistår med nødhjelp på Tonga. Foto: LACW Kate Czerny/ Australian Defence Force/ AP

Byen Atata, som ligger omtrent 8 km nordvest for Tongas hovedstad Nuku'alofa, er nesten fullstendig ødelagt i tsunamien som rammet øyene. Tonganske marinebåter overvåker fortsatt de mindre øyene og evakuerer folk til hovedøyene.

Den største utfordringen nå er mangelen på drikkevann. Drikkevannskildene har blitt forurenset av vulkansk støv og saltvann, skriver NTB.