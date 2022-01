Norges Bank hever ikke styringsrenten - settes trolig opp i mars

Til tross for oppgang i norsk økonomi og lav arbeidsledighet, har Norges Bank besluttet at renten skal forbli uendret på 0,5 prosent.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet at styringsrenten ikke skal heves torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Gjennom høsten har oppgangen i norsk økonomi fortsatt, og den siste tiden har høyere smittetall og tiltak begrenset aktiviteten - men det er ventet lettelser. Arbeidsledigheten har økt litt, men ser ut til å holde seg lavere enn anslått.

Økte strømpriser har gitt økt konsumprisvekst, og den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet. Den er nå nær inflasjonsmålet.

I en pressemelding skriver Norges Bank at komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå.

– En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser, står det i pressemeldingen.

Rentesatser gjeldende fra 21. januar 2022: