Var i konflikt med egen advokat: – Han ønsket ikke å være min PR-agent

– Han hadde et ønske om at advokaten skulle være mer ute i mediene på vegne av ham, noe jeg ikke ønsket, forklarer advokat Storrvik til TV 2.

Storrvik er en av landets mest erfarne advokater og sammen med kjendisadvokat John Christian Elden den eneste faste forsvareren i Høyesterett.

ETTERSPURT: Advokat Øystein Storrvik får svært mange spørsmål om sin klients tanker og meninger, men sier tydelig at han ikke er noen talsperson for Anders Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Siden 2015 har han også vært Breiviks forsvarer. Terroristen ønsket da å bytte ut sin tidligere advokat Geir Lippestad etter uenighet de hadde hatt.

Breivik: – Jeg var skuffet

På siste dag av denne ukens prøveløslatelsessak kom det frem at også Storrvik har vært nære på å bli byttet ut.

En gang før 2020 ba Breivik om at Storrvik tok på seg rollen som «PR-agent», som han selv beskriver det. Terroristen sier i retten at han var skuffet over advokaten.

– Jeg sendte brev til rundt 500 advokater, og jeg fikk stor respons, men jeg endte med ikke å bytte advokat, sier Breivik i retten.

I brevet lanserte han en anbudskonkurranse for advokatfirmaer som ønsket å fungere som talsperson for ham «frem til 2070». Det er ukjent om han faktisk fikk noen respons på brevene.

Storrvik: – Ingen kvaler

Storrvik tok raskt ordet i retten og understreket at han aldri tok del i noen anbudskonkurranse. Overfor TV 2 utdyper han:

– Han sendte ut brev og scoret advokatene etter i hvilken grad de var villige til å være talsmann for ham. Jeg sa at han bare kunne sette i gang med det. Det gjorde ikke meg noe.

– Hvorfor har du hatt kvaler med å være mer aktiv i den rollen?

RÅDGIVNING: Advokat Øystein Storrvik har tett kontakt underveis i rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Fordi det ikke er min jobb. Min jobb er å være advokat og holde meg til det juridiske – ikke være talsmann. Det ville vært misbruk av den tilliten jeg har, i og med at jeg har fri kommunikasjon med ham, sier Storrvik.

– Har du hatt kvaler med å representere ham?

– Nei, jeg begynte som fullmektig hos Tor Erling Staff i 1985. Da lærte jeg at man forsvarer alle. De som mislikes mest, er kanskje de som har aller størst behov for en forsvarer. Det har aldri vært noen kvaler.

Storrvik bemerker samtidig at han hele tiden under den pågående rettssaken tenker på etterlatte og pårørende etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Varsler nytt søksmål

Et år etter at Storrvik tok over som Breiviks forsvarer, i 2016, representerte han sin nye klient da Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene. Breivik vant i tingretten, men tapte senere på alle punkter i lagmannsretten.

SISTE DAG: Nok en gang hadde 22. juli-terroristen mye propaganda å vise frem til pressen da han ankom retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Storrvik har åpnet for at et tilsvarende søksmål kan komme kort tid etter at den pågående saken om prøveløslatelse er over. Årsaken er at han mener progresjonen i Breiviks soning har vært altfor liten, noe som etter hans syn strider mot menneskerettighetene.

Torsdag avsluttes saken om prøveløslatelse med prosedyrer fra statsadvokat Hulda Karlsdottir og advokat Storrvik.