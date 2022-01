Sjokkerte familien med giftemål: – Forventet ulike reaksjoner

I løpet av de to første ukene på Farmen kjendis har artist Adam Ezzari (23) virkelig bemerket seg på gården.

23-åringen, som er oppvokst på Hauketo sør-øst i Oslo, har gjennom oppveksten holdt føttene godt plantet på asfalten. Så overgangen fra byen til et liv på landet ble svært brå for 23-åringen.

– Man må nesten bare hoppe ut i det, for man vet det er et spill fra start. Man må bare gjøre sitt beste, og late som det ikke er vanskelig. Da virker man ikke så svak, sier han.

FORANDRING: Farmen kjendis-tilværelsen ble en stor omveltning for Adam Ezzari. Foto: Alex Iversen/TV 2

Føles veldig ekte

Han humrer litt når han hører hvordan han snakker om opplevelsen.

– Det høres ut som jeg snakker om et TV-spill. Det er jo ikke vanlig å sitte og snakke om taktikk og «å ryke ut». Det er rart å snakke om, men det er slik det er. Når man er der inne virker det så sykt ekte. Det virker som dette er hele verden, og at jeg må komme meg ut i live.

Foruten å håndtere spillet, følte Ezzari seg for første gang «annerledes» på Bøensætre gård.

– Når jeg er på Hauketo, der jeg bor, da føler jeg meg ikke annerledes. Jeg tror veldig få føler seg annerledes der, for der er det å være annerledes normalen. Da jeg plutselig dro inn på Farmen kjendis-gården, følte jeg meg annerledes. Da var plutselig jeg «den eneste», erkjenner 23-åringen.

BYGUTT: Adam Ezzari er oppvokst på Hauketo i Oslo, og beskriver seg selv om en ekte bygutt. Foto: Kristin Grønning/TV 2

Hjemstedet har til enhver tid vært omkranset av ulike kulturer, hudfarger og religioner – noe han er svært stolt av.

Forelsket seg

På ungdomsskolen begynte norsk-marokkaneren å lete etter identiteten sin. Han utforsket flere religioner, og endte med å konvertere til islam som 15-åring.

– Jeg ble veldig forelsket i en religion og en Gud som gjør meg til et bedre menneske, og hele tiden vite at jeg ikke er alene, sier Ezzari, og legger til at også hans far er muslim.

SØKTE: I ungdomsårene lette Adam Ezzari etter en tro som føltes riktig for han. Foto: Kristin Grønning/TV 2

Selv om 23-åringen praktiserer religionen sin, ønsker han at folk skal forstå at han fremdeles er den samme, gode Adam.

– Jeg har kanskje en annen tro, men det er ikke noe forskjell på mennesket. På innsiden er vi alle helt like, selv om vi kanskje tror på forskjellige ting, sier han.

Han synes det er rart at ikke andre forstår nettopp det:

– Mennesker er forskjellige, og det synes jeg er så fint. Jeg skjønner ikke at noen skal lage et skille mellom «oss» og «dem». Det er noe av det tristeste jeg vet, sier han.

Bør tenke seg om

I den første uken av Farmen kjendis var det flere TV-seere som merket seg en samtale Ezzari hadde med tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56), som omhandlet blant annet sex før ekteskap.

Til TV 2 sier Ezzari at han ikke ser på samtalen som noe negativt, men at han tror det bunner i lite kunnskap om hans tro.

– Jeg merket at han ikke visste så mye. Da føler man seg jo annerledes, når det er andre som ikke vet så mye om hvem du er. Men jeg synes samtalen med Mini var veldig fin. Jeg fikk fortelle om meg, og han fikk lære litt. Det er slik man bryter ned de usikkerhetene man har overfor hverandre, sier han.

23-åringen sier at selv om han ikke tar på vei av slike spørsmål, bør man tenke seg om før man spør.

– For meg er det greit – jeg er ganske selvsikker og åpen, og ikke redd for å svare. Men det finnes nok mange der ute som ville følt det mer ubehagelig – blant annet kona mi, sier han.

FIN SAMTALE: Adam Ezzari synes samtalen med Jahn Ivar «Mini» Jakobsen var en fin måte å lære bort litt av troen sin på. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hun har sagt at det synes hun er privat, og at man ikke bør spørre om det. Jeg tror det er mange der ute som hadde følt at de måtte svare, og ikke turt å si ifra.

Dersom han skulle tatt samtalen om igjen, sier Ezzari at han ikke hadde hatt noe problem med å svare på spørsmålene han fikk. Han hadde dog ikke satt pris på flere inngående spørsmål.

Overrasket

I 2020 giftet Ezzari seg med sin utkårende, omtrent et år etter de møttes for første gang. Forholdet har paret bevisst ønsket å holde privat.

– Vi har holdt livet vårt privat hele tiden. Hun er ikke en offentlig person – det er jeg. Vårt ekteskap og vår historie er ikke offentlig. Det er mellom oss, og den forblir mellom oss, sier han og smiler lurt.

Han røper at det raskt ble klart for han hvem han ønsket å tilbringe livet sitt med.

– Jeg forstod ganske tidlig at «she is the one».

KJÆRLIGHET: Adam Ezzari fant raskt ut hvem han ønsket å tilbringe resten av livet sitt med. Foto: Kristin Grønning/TV 2

Blant familie og venner kom det som en overraskelse da paret slapp nyheten om at de skulle gifte seg.

– Vi forventet ulike reaksjoner, men vi fikk også veldig mye støtte og glede fra de aller fleste. Det var litt sjokk i starten, men det gikk fort over da de så at jeg var bestemt, og at det ikke var noe tull, sier han, og understreker at han tenker tilbake på det som en veldig fin og positiv opplevelse.

Mulighet til å motbevise

23-åringen er den yngste deltakeren som er med i årets sesong av Farmen kjendis. Tidvis opplevde han at flere av de andre deltakerne undervurderte ham – en tanke han tror flere allerede hadde før de dro inn på gården.

– Jeg følte mange tenkte at jeg var han bygutten som kanskje ikke får noe til, eller gidder å gjøre så mye.

VINNER: Adam Ezzari føler ofte han blir undervurdert – også på Farmen kjendis. Da smakte seieren i den første tvekampen ekstra godt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om han syntes det var rart å være unggutten fra Oslo, likte han utfordringen – og tok den på strak arm.

– Jeg fikk muligheten til å motbevise. Når man først har blitt sett litt ned på, da smaker det enda deiligere å få til noe.

For å føle seg undervurdert var ingen ny følelse for Ezzari. Han forteller at han gjennom hele livet har følt seg som en «underdog» – både i musikkbransjen og ellers. En rolle han gjerne inntar for å vise hva han har å by på.

Følt en avsky

Til tross for sine 23 år har Ezzari hatt stor suksess som både artist og skuespiller. I 2016 valgte han å satse alt på musikken, og har siden levd av den på fulltid. Det har ikke vært en selvfølge.

– For meg har det ikke alltid vært musikken som har vært høydepunktet i livet. Til tider har det både vært kjedelig og uinteressant. Jeg har følt litt avsky, forteller han.

– Hva er det som førte til at du følte en avsky til musikken?

– Det har vært veldig svingende. De som følger meg – til og med de som følger meg tett – har kanskje ikke lagt merke til det fordi jeg hele tiden har drevet med mye forskjellig. Det kan ha gått alt fra seks måneder til et år hvor jeg ikke har sluppet musikk. Det har ofte vært fordi jeg ikke har hatt så mye glede av det, innrømmer artisten.

Noe av grunnen til at gleden har forsvunnet, tror Ezzari skyldes en bransje som ikke nødvendigvis har vært like glad i musikk som han selv.

– Jeg har alltid hatt fokus på å lage bra musikk, og det har alltid vært viktig å skrive gode tekster som betyr noe for andre. Det har vært en kunst og en måte å uttrykke seg på – noe som har stått meg veldig nært. Jeg har følt det har vært holdninger og mennesker i bransjen som har vært veldig langt unna meg. Det har ført til at jeg til tider har sett på bransjen som noe negativt. Jeg har tenkt at dette kanskje ikke er min plattform likevel, og det har vært mentalt vanskelig til tider, forklarer han.

USIKKER: Ved flere anledninger har Adam Ezzari vært usikker på om han skal fortsette artistkarrieren. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Har du vært usikker på om du skal fortsette?

– Ja. Jeg har tenkt mange ganger: «Vet du hva, jeg gidder ikke mer av dette musikkgreiene». Men dagen etter setter jeg på en av sangene mine, og tenker: «Fy søren, jeg elsker det her». Da er det lett å lage musikk igjen. Det kan være annenhver dag, men til tider også uker og måneder med usikkerhet.

Vil ikke miste stemmen sin

Usikkerheten har ført til at Ezzari har vært innom flere ulike plattformer langs veien. I dag studerer han til å bli lærer, som hans mor og søster er.

– Jeg har også jobbet i hjemmesykepleien, noe som var veldig gøy. Jeg elsker å hjelpe andre, så det å være en støtte for eldre som virkelig satte pris på hjelpen – det er en av de beste periodene jeg har hatt på mange år. Det var i fjor, midt i koronaperioden.

Avbrekkene fra musikken har ført med seg en gledelig følelse for 23-åringen.

– Når man tar en pause fra noe, savner man det kanskje enda mer. Jeg tror det er fint å variere litt, og ikke gå for langt inn i en verden og sitte fast der.

PAUSE: Å ta pauser fra musikken har hjulpet Adam Ezzari til å innse hvor mye han elsker å drive med det. Foto: Kristin Grønning/TV 2

Når TV 2 spør om han tenker å gi seg med musikk, er det særlig én ting som holder han igjen i bransjen.

– Den delen som har kommet med musikken, at jeg er den offentlige personen og har den plattformen og stemmen jeg har – det er noe jeg ikke har lyst til å miste. Det er noe jeg verdsetter veldig.

– Jeg føler jeg er en viktig stemme for veldig mange, og jeg har på ingen måte lyst til å gi slipp på den. Men jeg er veldig interessert og åpen for å gjøre andre ting også. Det er vanskelig å legge fra meg noe som jeg er så glad i – samtidig som det av flere grunner føles riktig.

