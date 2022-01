Kvinne påkjørt av bil på Mortensrud

Nødetatene rykket ut til Mortensrud i Oslo torsdag morgen etter melding om påkjørsel av en person.

– Det skal være snakk om en påkjørsel. Vedkommende er våken og blir ivaretatt, bekrefter operasjonsleder Alexander Østerhaug overfor TV 2 klokken 08.05.

Politiet meldte først at det trolig var snakk om et barn, men spesifiserte senere at vedkommende er en kvinne i 20-årene.

Hun er ved bevissthet og ble tatt hånd om av vitner på stedet inntil ambulansen kom fram.

Det skal være snakk om mindre skader, og det er en lavere fartsgrense i området hvor ulykken skjedde.

Det er meldt om noen trafikale utfordringer, og politiet dirigerer trafikken.