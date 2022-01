CIA: De fleste tilfellene av Havana-syndromet har en naturlig forklaring

Av de omtrent tusen tilfellene av den mystiske sykdommen som først ble oppdaget på USAs ambassade i Havana, har CIA nå funnet en naturlig forklaring på de aller fleste. Etterforskningen av to dusin tilfeller fortsetter.

The New York Times omtaler torsdag en ny rapport fra CIA, der de avviser tidligere teorier om at Russland eller en annen fremmed makt skal ha vært årsaken til sykdommen.

Havana-syndromet, en mystisk sykdom som har rammet militærpersonell, CIA og diplomater verden rundt. Sykdommen gir symptomer som kronisk hodepine, svimmelhet og kvalme.

Udiagnostiserte medisinske tilstander og stress

Så mye som 1000 tilfeller kan være forårsaket av miljø, udiagnostiserte medisinske tilstander eller stress, og ikke av en global kampanje fra en fremmed makt, sier talspersoner fra CIA når de beskriver de foreløpige funnene i en omfattende studie.

CIA fortsetter å etterforske to dusin tilfeller som fortsatt er uforklarlige. Det er størst sjanse for å finne spor etter utenlandsk involvering blant disse tilfellene. Det gjelder blant annet sykdom hos CIA-personell i Havana og Wien, skriver New York Times.

CIA er ikke ferdige med saken

Flere av de som har vært rammet av Havana-syndrom var misfornøyde med de midlertidige funnene. Enkelte har kjempet med uforklarlige, kroniske plager i årevis. De har kommet med en felles uttalelse, og frykter at CIA vil avslutte undersøkelsene. Selv om rapporten kalles foreløpig, virker den avsluttet og avvisende, heter det i uttalelsen.

William J. Burns, CIA-direktør, sier byrået har undersøkt et komplekst tema med analytisk grundighet, solid håndverk og omsorg. De har gjort viktige foreløpige funn, og er ikke ferdige, sier han til New York TImes.