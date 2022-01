Bidens tunge år

WASHINGTON DC (TV 2) Det skulle bli som «walk in the park» - en spasertur i parken, for å si det som amerikanerne. Joe Biden hadde lite å frykte etter å ha tatt over etter han som nektet å innrømme nederlaget og reiste ut av Washington DC i vanære, et par timer før innsettelsen av USAs 46. president.

Men slik gikk det som kjent ikke. Joe Bidens valgløfter om å forene en splittet nasjon og å få kontroll over koronaviruset, strandet. Skikkelig. Om mulig er amerikanerne enda mer splittet ett år etter at Donald Trump stakk til Florida om morgenen 20. januar 2021, på dagen to uker etter at tilhengernes hans gjennomførte den blodige stormingen av Capitol Hill.

«Gratis bensin»

Rekordhøye bensinpriser. Foto: Arnd Wiegmann

I velgernes øyne har ikke Joe Biden levert på løftene om et bedre USA. Riktignok har antall arbeidsplasser økt, og børskurvene fortsetter å klatre i likhet med amerikanske lønnsutbetalinger.

Men, hva hjelper vel det den jevne amerikaner som blir truffet av rekordhøy inflasjon og prisstigninger som man må flere tiår tilbake for å finne makne til. «Se der.

Se der!», sa en bensinfyllende kar med svær Dodge og Trump-cap oppgitt til meg og pekte opp på tallene på Shell-skiltet utenfor Phoenix, Arizona mandag denne uken. Han mente det måtte være tidenes høyeste bensinpris. Hundreliterstanken hans drakk en halv årslønn på fem minutter. Påstod han. Rundt åtte kroner literen. Vesentlig dyrere har det i alle fall blitt.

«Dere har sikkert gratis bensin i Norge», sa han etter at jeg stolt hadde forklart ham at jeg kom fra en av verdens minste, men likevel største, oljeproduserende stater. Jeg lot den ballen ligge. Mest for å slippe en lengre diskusjon der forskjellene mellom kommunisme og høyt skattenivå måtte detalj-forklares. En øvelse jeg aldri kommer godt ut av med folk iført røde cap–er.

Torsdag er det på dagen ett år siden Joe Biden tok over etter Donald Trump. Onsdag kveld holdt han en to timer lang pressekonferanse der alle minuttene først og fremst trolig skulle tilbakevise påstandene om at han er for gammel og senil til å være president. Formen var god, og han svarte ganske godt. Ganske.

Problemet Ukraina

Men plutselig ga Joe Biden sin russiske motpart Vladimir Putin nærmest grønt lys til å invadere litt av Ukraina. Det var i alle fall slik kommentatorene umiddelbart tolket ham. Etter den katastrofale tilbaketrekkingen og Afghanistans fall til Taliban i august, har Biden lite å gå på når det gjelder opprettholdelsen av amerikanernes selvbilde som Verdens mektigste stormakt. Er det noe amerikanerne hater, er det å bli ydmyket.

Etter å ha gjort det klinkende klart at en full russisk invasjon av Ukraina ville få enorme økonomiske konsekvenser for russerne, sa Biden at han var sikker på at Putin allerede hadde bestemt seg for å invadere, før han antydet at litt invasjon ikke ville utsette Russland for like smertefulle konsekvenser som om hele landet ble tatt.

De uklare hevntruslene ble raskt korrigert av kommunikasjonsstaben i Det hvite hus, som hevdet at Biden ikke aksepterte noen form for invasjon, men at for eksempel elektronisk krigføring (som cyber-angrep) ville bli møtt med tilpassede reaksjoner.

En massiv russisk styrkeoppbyging ved den ukrainske grensen, har ført til stor frykt for en ny krig i Europa. Foto: AP / NTB

Den typen uttalelser Biden kom med overfor Putin, er sikkert et ganske normalt utgangspunkt for internasjonalt diplomati. Det betyr ikke at det er klokt å formulere seg slikt. Hvor urolige ukrainerne ble, og hvor modig Bidens ord gjorde Putin, gjenstår å se. Fredag møtes USAs og Russlands utenriksministre til samtaler. Kanskje klarer Anthony Blinken å være stødig tydeligere overfor Sergej Lavrov enn det Biden var.

Koronaens forbannelse

Joe Biden brukte valgkampen i 2020 på å forklare velgerne hvordan han skulle få kontroll på Covid-situasjonen her i USA. For å si det som det er – det er smertefullt akkurat nå. Nærmere 2 000 mennesker dør hver dag. Rundt 800 000 blir smittet. Og det er det offisiell tallet. Vi vet alle at realiteten er langt verre.

Hvis Fred Ruthford er så heldig at han overlever Covid, har han lovet lege Rachel Chamberlin på Dartmouth-Hitchcock-sykehuset i Lebanon, New Hampshire at han skal la seg vaksinere. Foto: Steven Senne

Da undertegnede, til tross for full vaksinering, delvis isolering og hyppige munnbindbruk, ble rammet av viruset like før jul, var ventetiden på en PCR-test én uke her i Washington DC. Innen den tid, ville testen trolig være negativ uansett.



At pesident Biden ikke hadde gjort mer for å øke testkapasiteten har kostet ham mye. Det hjalp lite at han i desember hevdet at ingen kunne vite at det ville komme en mer smittbar variant. Ingen som har fulgt pandemiens herjinger nøye, kan ha unngått å få med seg at akkurat dette kunne – ja, kanskje ville skje før eller senere.

En måned etter endt sykdom er stemmen min bare en hes skygge av seg selv, og trappen opp til leiligheten i andre føltes en stund som en tindebestigning. Det går heldigvis stadig bedre.

Demokratenes mareritt

Det er aldri lenge til neste valg i USA. I november er det mellomvalg til Kongressen. Hele Huset og en tredel av Senatet står på valg. President Biden har med sin nærmest rekordlave popularitet så langt, ifølge mange demokrater, bidratt lite til å sørge for at demokratene vil fortsette å kontrollere Kongressen. Tar republikanerne Senatet i november, blir Bidens to siste år før neste presidentvalg tunge.

8. november er det mellomvalg i USA. Hvis ikke Joe Bidens popularitet øker, frykter demokratene at de går på en skikkelig smell. Foto: Mariam Zuhaib

Joe Biden har ennå tid til å rette opp skuta, men det haster. Akkurat nå mener velgerne at han er nesten like ubrukelig som forgjengeren Donald Trump etter hans første år ved roret.