Bruker falske QR-koder for å stjele penger – FBI advarer mot ukritisk scanning

Helt siden koronapandemien brøt ut, har restauranter og butikker verden over bedt gjester om å registrere besøket sitt digitalt. På den måten har virksomheter enkelt kunne varsle gjester om smittetilfeller.

For å gjøre prosessen så enkel så mulig, har flere virksomheter valgt å ta i bruk QR-koder. QR-koden, som er en form for strekkode, scannes ved hjelp av et mobilkamera. Gjesten føres automatisk over til et nettsted for registrering.

Men den siste tiden har strekkodene skapt problemer for flere amerikanere.

Flere svindelforsøk

I en pressemelding som FBI sendte ut tirsdag, ble folket bedt om å ta flere forholdsregler når de skal betale eller registrere seg digitalt.

Ifølge mediehuset CNN, kan flere amerikanere ha blitt svindlet i januar etter at de scannet falske strekkoder.

I januar ble det funnet falske strekkode-klistremerker på mer enn 20 parkeringsplasser i Austin i Texas. Strekkodene skal ha blitt konstruert av såkalte «cyberkriminelle».

– Personer som har forsøkt å betale for parkering ved hjelp av disse QR-kodene, kan ha blitt henvist til mørke nettsider, opplyste politidistriktet i Austin i pressemeldingen.

Gjester som trodde de var i ferd med å betale parkeringsavgiften sin digitalt kan dermed ha blitt lurt til å sende inn penger til falske leverandører.

Kjent fenomen

FBI ber nå alle om å sjekke nettstedene som QR-kodene fører dem til nøye.

QR-svindelen er ett av flere tilfeller hvor kriminelle har forsøkt å utnytte folks vaner og livsstilsendringer under pandemien. Allerede i mars 2020 møtte Italia og Spania på et lignende problem. Flere innbyggere skal da ha blitt lurt til å laste ned falske mobilapper som hevdet å tilby oppdateringer om viruset.