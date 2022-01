Nødhjelpen på vei til vulkanrammede Tonga

Det første australske nødhjelpsflyet forlot Australia tidlig torsdag, og er på vei til Tonga. Også et newzealandsk fly er på vei.

– En C17 Globemaster forlot Amberley flyplass rundt klokka 7 i dag, sier en tjenesteperson fra det australske forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Det tilsvarer klokka 21 norsk tid.

Også et Hercules-fly fra New Zealand er nå på vei, etter flere dager med forsinkelser. De er lastet med sårt tiltrengte nødhjelpsforsyninger og kommunikasjonsutstyr til vulkan- og tsunamirammede Tonga.

15 meter høy bølge

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hadde et stort utbrudd som forårsaket en tsunami lørdag. I helgen ble det meldt at utbruddet førte til en tsunamibølge på 1,2 meter i Tonga, men tirsdag sa myndighetene at noen av bølgene var på opptil 15 meter.

STORE ØDELEGGELSER: Et før og etter-bilde viser de omfattende ødeleggelsene i et berørt område ved øystaten Tonga. Vulkansk aske har lagt seg over flere hjem og en flyplass, noe som har medført utfordringer for leveranse av nødvendige forsyninger. Foto: Maxar / Via Reuters

Fire personer er bekreftet døde, inkludert en kvinne fra Storbritannia. Ødeleggelsene på flere øyer er massive.

Utfordrende å levere forsyninger

Tongas kontakt med omverden har blitt kraftig begrenset, da en undersjøisk kommunikasjonskabel ble ødelagt i vulkanutbruddet. På bakken har rundt 200 mennesker jobbet knallhardt med å få fjernet vulkansk aske fra rullebanen på flyplassen i hovedstaden Nuku'alofa, slik at nødhjelpen kunne få lande.

DEKKET I ASKE: Hovedrullebanen på flyplassen i hovedstaden Nuku `alofa har vært dekket i vulkansk aske i flere dager. Rundt 200 mennesker har de siste dagene jobbet med å feie vekk asken fra rullebanen, slik at fly lastet med forsyninger kan lande. Foto: AP

Også flere skip med nødhjelp skal til øystaten, men det ventes fortsatt å ta en stund. Australierne håper å få sendt et skip fredag.

Det er lastet med utstyr for å rense vann og andre humanitære forsyninger, ifølge statsminister Scott Morrison.