Tesla-sjåfør tiltalt i USA etter autopilot-kollisjon der to omkom

I delstaten California er det tatt ut tiltale for det som i amerikansk rett kalles «vehicular manslaughter», etter at to personer omkom da en Tesla på autopilot kjørte inn i en Honda Civic, skriver The Guardian.

En Tesla Model S hadde høy fart på vei ut fra en motorvei i Los Angeles-forstaden Gardena. Den kjørte på rødt lys og traff Hondaen i et veikryss.

To personer som satt i Hondaen døde på stedet. Kollisjonen fant sted 29. desember 2019. Nå er det tatt ut tiltale mot sjåføren av Teslaen, Kevin George Aziz Riad (27) .

Han og passasjeren i Teslaen havnet på sykehus med lettere skader. Riad har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen. Han er løslatt mot kausjon frem til rettssaken.

Advarsel til andre sjåfører

Ifølge The Guardian er det etter alt å dømme første gang en person er tiltalt for en kollisjon med dødelig utgang etter å ha brukt et delvis automatisert system mens han kjørte.

Rettsaken vil handle om et autopilot-system som er utbredt på veier over hele verden. Omtrent 765.000 Teslaer er utstyrt med autopilotfunksjonen bare i USA.

Tiltalen som er tatt ut i California kan bli en advarsel for sjåfører som bruker autopilotsystemer om at de ikke kan stole på at systemet har kontroll på kjøringen, skriver The Guardian.

I selve tiltalen omtales ikke autopilot-funksjonen, men National Highway Traffic Safety Administration sendte etterforskere til åstedet. De bekrefter til The Guardian at autopiloten var i bruk da Teslaen kolliderte.

Må være oppmerksomme

Hverken Riads forsvarer eller aktoratet i Los Angeles ønsker å kommentere saken. Tesla svarte heller ikke umiddelbart.

Tesla skal ha oppdatert autopilotens programvare for å gjøre det vanskeligere for sjåfører å misbruke den. De skal også ha forsøkt å forbedre autopilotens evne til å oppdage utrykningskjøretøy.

Selskapet har ifølge The Guardian uttalt at autopiloter og mer sofistikerte, fullstendige selvkjørende systemer ikke kan kjøre helt selv, og at sjåfører må være oppmerksomme dersom de tar funksjonen i bruk.

– Tesla kan være ansvarlige

Bryant Walker Smith, jusprofessor ved Universitetet i South Carolina, studerer automatiske kjøretøy. Til The Guardian sier han at Tesla kan være «strafferettslig, sivilrettslig og moralsk ansvarlige» hvis retten fastslår at de har sluppet løs farlig teknologi på veiene.

Dette er den første rettssaken han kjenner til der en trafikkulykke med dødelig utfall involverer en delvis automatisert autopilot-teknologi.

– Ethvert kjøretøy krever en sjåfør

NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, som sorterer under samferdselsdepartementet i USA, har uttalt at det ikke er noe kjøretøy til salgs i dag som kan kjøre helt selv.

Overfor The Guardian opplyser de at alle biler krever en menneskelig sjåfør som har kontrollen til enhver tid.

De la til at alle statlige lover holder menneskesjåfører ansvarlige for kjøretøyene. Automatiserte systemer kan hjelpe sjåfører med å unngå kollisjoner, men det må likevel bli brukt på en ansvarlig måte, skriver byrået til The Guardian.



Ryad må møte for retten 23. februar til forberedende høring i strafferetten. De etterlatte har også saksøkt både Tesla og Ryad, og de sivile rettssakene er berammet til neste år.