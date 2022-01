Røde Kors utsatt for «sofistikert» dataangrep

Det internasjonale Røde Kors melder på sine nettsider at opplysninger om over 500.000 personer er på avveie.

– Et sofistikert cyberangrep mot dataservere med informasjon som oppbevares av den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ble oppdaget i forrige uke, opplyser Røde Kors.

Angrepet har ifølge organisasjonen kompromittert personlig og konfedensiell informasjon om mer enn 515.000 svært sårbare mennesker.

Det skal dreie seg om mennesker som er skilt fra sine familier på grunn av migrasjon, konflikter, katastrofer, og personer som er fengslet.

– Et angrep på informasjon om mennesker som er savnet gjør smerten for familier enda mer vanskelig å håndtere. Vi er forskrekket og overrasket over at denne humanitære informasjonen ble pekt ut som mål, sier generaldirektør i ICRC Robert Mardini.

Røde Kors opplyser at de ikke har noen informasjon om hvem som står bak angrepet per nå.

Det skal ikke være noen tegn til at informasjonen er lekket eller delt i offentligheten.

