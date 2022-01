Ungguttene sto frem i etterlengtet United-seier

Brentford - Manchester United 1-3

Onsdag beseiret Manchester United Brentford til tross for en svak førsteomgang.

Til kampen fikk den svenske 19-åringen Anthony Elanga muligheten fra start for andre kamp på rad.

– Marcus Rashford er tilbake i trening. Siden Elanga gjorde det bra mot Aston Villa, så jeg likevel ingen grunn til å ta ham ut av laget, forklarte Ralf Rangnick før kampen.

Avgjørelsen skulle vise seg å være klok. Talentet scoret nemlig det forløsende målet, som bidro til at United til slutt vant kampen.

Se målet i videovinduet øverst!

– Da jeg fikk det første touchet, kom keeperen så nærme at jeg visste jeg bare kunne heade den enkelt i mål, sier Elanga om scoringen.

Han mener målet løftet laget.

– Den andre omgangen var spilte vi bra. Da sto vi virkelig frem, sier svensken, som er glad for tillitten han blir vist av Rangnick.

– Jeg er veldig glad for det. Hvis man jobber på trening, får man belønningen i kamper. Det er det jeg prøver å gjøre hver dag, sier han.

– Han fulgte opp prestasjonen på Villa Park. I dag var han fremragende i den andre omgangen. Han scoret det viktige første målet, sier Rangnick om talentet.

– Skuffende førsteomgang

Hans lag fikk imidlertid en trøblete start på kampen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å skape et magisk øyeblikk i klubbens historie i kveld, sa Brentford-manager Thomas Frank før det første møtet mellom Brentford og Manchester United i ligasammenheng siden 1947.

Hjemmepublikummet på Brentford Community Stadium skapte nettopp en magisk ramme, og tryllet Brentford frem flere store muligheter mot et nervøst United-forsvar i den første omgangen.

Mest frempå var danske Mathias Jensen, som ved to anledninger var var nære ved å sende de røde- og hvitstripete i ledelsen. Bortelaget fikk det ikke til å stemme, og kunne takke en glitrende David de Gea for at de ikke lå under til pause.

– Man forventer at United skal produsere noe, og det er skuffende at de ikke gjør det. Brentford slipper veldig ofte inn mål i første omgang, men det unngår de i dag, sa TV 2s ekspert, Trevor Morley i pausen, og viste til at det nyopprykkede laget har sluppet inn 21 mål i før pause denne sesongen.

Ungguttene sto frem

Etter hvilen løftet Manchester United seg betraktelig.

Etter ti fartsfylte minutter løftet Elanga Freds gjennombruddspasning opp i luften, før han headet ballen over Lössl og i mål.

Den scoringen fikk ytterligere fart på United. Kun syv minutter senere serverte nemlig Bruno Fernandes en annen unggutt, Mason Greenwood, ballen på åpent mål.

20-åringen økte enkelt Uniteds ledelse.

Like etter målet, ble Marcus Rashord byttet inn. Han trengte kun fem minutter på banen før han dundret inn Manchester Uniteds tredje scoring.

Fem minutter før full tid, reduserte Ivan Toney for Brentford. Dermed endte kampen 1-3.