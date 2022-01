No har det skjedd noko med Nato-stemninga i Sverige

GOTLAND, SVERIGE (TV 2): Den spente situasjonen i Europa har blåst liv i den svenske Nato-debatten. No er ja-sida på frammarsj. Det er det langt frå alle som er glade for.

– Tidlegare har eg meint at vi ikkje skal bli med i Nato. Men no når det har vore så mykje snakk om Nato, så begynner eg å vurdere det, seier Agneta Ahlgren, som er ute og ruslar i Stockholms gater.

Dermed set ho ord på det stadig fleire svenskar tenker.

Nabo til militærleir

Sveriges alliansefrihet ligg djupt forankra i den svenske folkesjela. Söta bror har vore samarbeidspartnar med Nato gjennom Partnerskap for fred-programmet heilt sidan 1994, men har skygga langt unna medlemskap. I staden satsar dei på regionalt og bilateralt forsvarssamarbeid, særleg med Finland, som heller ikkje er medlem i Nato.

Debatten om medlemskap blussar opp frå tid til anna, men den har verkeleg fått fart på seg den siste veka. På grunn av den forverra sikkerhetssituasjonen, valde Sverige å styrke sitt militære nærvær fleire stader i forrige veke.

Mest synleg blei det på øya Gotland, som ligg svært strategisk til midt i Østersjøen.

– Den som kontrollerer Gotland, kan kontrollere heile Østersjøen, seier sjefen for Gotlands regiment, Mattias Ardin, til TV 2.

Gotlands regiment held til på ein svær militærbase eit lite stykke utanfor verdsarvbyen Visby. Nærmaste nabo er økolandsbyen Suderbyn.

«Make gardens, not war»

Det første som møter oss når vi besøker økolandsbyen, er eit svært skilt ved hovedvegen der mottoet står klart og tydeleg: «Make gardens, not war.» Skap hagar, ikkje krig.

Og ja, beskjeden er mynta på naboen, fortel Robert Hall. Han har budd i landsbyen sidan oppstarten i 2008. Ti år seinare dukka militærbasen opp like ved sidan av.

– Vi forsøkte å bygge opp denne staden der folk kunne bu i harmoni med kvarandre – i fred. Og så dukka denne basen opp, seier Hall, medan han peikar bort på dei høge gjerdene som omkransar basen.

Som vanleg ved militærbasar, er det ulovleg å filme. Det er lite aktivitet som er synleg utanfrå, men aktiviteten kan høyrast veldig godt. Artilleriet drønnar, skuddsalvene knatrar og stridsvognene buldrar.

Imot Nato

– Det bråkar heile natta, det er ikkje muleg å sove, seier Hall, mens han viser oss rundt i den vesle økolandsbyen.

– Her lever folk frå ei rekke ulike land og kulturar saman på ein økologisk måte, forklarer han, før han viser oss inn i eit stort drivhus. Det blir drifta på bioenergi henta frå husavfall.

– Sjå her på denne sitronplanten, den trivast sjølv midt på vinteren, seier Hall, og peikar fornøgd på den bugnande planten.

Hall har vore aktiv i Miljøpartiet i 12 år. Partiet er sterkt imot eit svensk Nato-medlemskap.

– Vi bør absolutt ikkje gå inn i Nato. Det gagner ikkje Sverige å bli med i ein militær allianse. Vi har eit bra samarbeid med Finland. Saman med dei må vi forsøke å halde på verdiane våre. Sverige skal stå utanfor militære alliansar, seier Hall.

Stigande støtte til Nato

Men no har han fått færre meningsfeller i Sverige, skal vi tru ei fersk meiningsmåling, som er utført av Sifo for svenske TV 4.

For fire år sidan sa 48 % av svenskane nei til Nato-medlemskap, mens 31 % sa ja.

No har samme måling blitt gjort igjen. Den viser at nei-sida har skrumpa til 33 %, mens ja-sida går fram til 35 %. Resten er usikre.

Sjølv om det ser ut til blåse ein Nato-vind over Sverige, så er innbyggarane framleis splitta. Slik er det også i idylliske Visby på Gotland. Denne veka har vi sett væpna soldatar, stridsvogner og sjølvdrive luftvernartilleri rulle gjennom gatene i verdsarvbyen.

Bileta har vekt oppsikt langt utover Sveriges grenser, og innbyggerane har merka seg ved at Nato-debatten har blussa opp.

– Nato-medlemskap er eit komplisert spørsmål, det finst argument både for og imot, seier Henrik Nilsson, som bur i Visby.

Han tenker seg nøye om før han held fram:

– Men jo, eg trur medlemskap ville ha vore bra for oss. Vi er for små til å stå aleine. Dessutan er jo vi nesten medlemmar allereie sidan vi er partnerar. Dersom vi blir fullverdige medlemmar i Nato, kan vi utløyse artikkel fem, seier Nilsson, og viser til Nato-regelen som seier at eit væpna angrep mot eitt medlemsland blir rekna som eit angrep på alle.

Splitta folk – og splitta Riksdag

Litt lenger borte i gata hukar vi tak i Karin Nyström. Ho synest ikkje Sverige skal gå inn i Nato no.

– Det ville blitt ein provokasjon mot dei som no følest som ein trussel. Vi har vore nøytrale så lenge. Dersom vi plutseleg blir med i Nato, blir det som ei opptrapping, seier Nystöm.

Den svenske Riksdagen er omtrent like splitta som folket. Dei fire borgarlege partia er for Nato-medlemskap, medan forsvarsminister Peter Hultqvist (S) har gjort det klinkande klart at det ikkje vil komme nokon Nato-søknad så lenge Socialdemokraterna sit med makta.

– Regjeringas politikk kan ikkje la seg påverke av opinionsundersøkingar, er Hultqvist sin respons på den ferske meningsmålinga.

– Vår militære alliansefrihet ligg fast. Det er den vi arbeidar vidare på.

– Sverige må jobbe for fred

Tilbake i økolandsbyen håper Robert Hall at den svenske Nato-søknaden aldri kjem.

– Eg forstår at det kan verke som eit enkelt svar å bli med i Nato, men vi må ha eit større perspektiv på kva vi gjer og kva for rolle vi spelar i verda. Og Sverige trengst for å spele ei fredsbyggande rolle.

– Kva viss Finland blir med i Nato?

– Det blir meir bekymringsfullt dersom vi blir ståande aleine utanfor, men eg meinar uansett at vi ikkje skal være med i ein allianse, Vi skal i staden jobbe for nedrusting, avmilitarisering og fredsbygging, avsluttar Hall frå Suderbyn økolandsby.