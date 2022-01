Scholz ønsker enda tettere energipartnerskap med Norge

Scholz snakket om det gode forholdet til Norge, og han knyttet trådene opp mot utfordringer Tyskland opplever med energiforsyning og den enorme oppgaven med utslippskutt i årene som kommer.



– Vi verdsetter Norge som en pålitelig leverandør av naturgass, sa Scholz og minnet om at Tyskland har tatt på seg «en gigantisk oppgave» om å bli karbonnøytrale innen 2045.

– Jeg ser et stort potensial for fremtidig samarbeid og ønsker et enda bedre, dypere og bredere energipartnerskap med Norge, sa han.

Kraftmarkedet i Norge og Tyskland er forbundet gjennom utenlandskabelen Nord-Link, som ble satt i ordinær drift i slutten av mars i fjor.

Støre: Tyskland en del av løsningen

Scholz viste til Norges kompetanse om karbonfangst og -lagring da han snakket om veien videre.

– Vi er i forkant når det gjelder havvind. Vi kan samarbeide godt om produksjon av bærekraftig hydrogen. Vi ønsker å ta tak i og takle alt dette i dag, sa Scholz i forkant at det to timer lange møtet onsdag kveld.

Invitasjonen til et tettere energisamarbeid lot til å bli godt mottatt av Støre. Han ga uttrykk for ønske om at de to landene bør fordype dialogen om energipolitikk og industrielle løsninger for det grønne skiftet.

– Vi kan samarbeide om å utvikle nye fornybare ressurser, vi kan ta i bruk ny teknologi for å fjerne CO2 fra gass og vi kan gi større sikkerhet for industri og husholdninger trygg energiforsyning mellom land som kjenner hverandre, sa han.

Støre beskrev hvordan Norge står oppe i en industriell transformasjon. Og i slike situasjoner har Tyskland vært en del av løsningen gjennom samarbeid med tysk teknologi og tradisjon.

Diskuterte Ukraina

Den anspente sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Ukraina og forholdet til Russland var også noe som opptok de to statsministrene. Scholz mener det norske og tyske synet på verden er veldig likt, og at de to landene har samme tilnærming.

– I internasjonale kriser stoler vi på tydelig kommunikasjon der det er nødvendig og diplomati der det er mulig, sa forbundskansleren.

Støre svarte at han ser fram til å diskutere utfordringer rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Det hører ikke med til hva som er normalt at det skal brukes militære midler for å løse politiske spørsmål. Vi har felles ansvar for å finne politiske løsninger og ikke la en militær logikk overta i Europa, sa Støre.

