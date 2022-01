Fredag møtes utenriksministrene Sergej Lavrov og Antony Blinken til det som kan bli siste forsøk på forhandlinger om krisen i Ukraina.

Det skjer når USAs og Russlands utenriksministre setter seg ved samme bord i Genève fredag.

– Diplomatiet lever fortsatt, sier en amerikansk tjenestemann.

– Utenriksminister Blinken er 150 prosent innstilt på å se om det finnes en diplomatisk utvei her.

Siste sjans

Fra russisk side, kommer det mer blandete signaler.

– Jeg håper det vil komme et eller annet gjennombrudd i møtet mellom utenriksministrene Lavrov og Blinken, sier lederen for den russiske delegasjonen, Konstantin Gavrilov, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Men i en annen uttalelse, sier samme Gavrilov truende at «nedtellingen har begynt».

– Sannhetens øyeblikk er kommet, da Vesten enten kan akseptere våre forslag, eller vi vil måtte finne andre måter å garantere Russlands sikkerhet på.

KRISEMØTE: Fredag 21. januar møtes Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Antony Blinken til møte om Ukraina-krisa i Genève i Sveits. Foto: Aage Aune / TV 2

Flere observatører tolker dette som at russerne anser forhandlingene fredag som siste sjans til å oppnå en enighet, etter flere mislykkede møter i begynnelsen av måneden.

Ikke bestemt seg

Denne siste krisen i Ukraina oppstod etter at amerikansk etterretning like før jul slo alarm om en voldsom russisk styrkeoppbygging like ved nabolandets grenser.

Samtidig kom Russland med en lang kravliste.

Der ble det blant annet krevd garantier for at NATO aldri ville gi Ukraina og Georgia medlemskap i alliansen.

Dette er fra vestlig side blitt blankt avvist.

UKLAR: President Joe Biden skapte forvirring da han onsdag antydet at en mindre russiske innmarsj i Ukraina ikke nødvendigvis ville føre til sanksjoner. Nå har han snudd. Foto: NTB Scanpix

– Vi har internasjonale avtaler som slår fast at alle land har rett til å velge hvem de vil være allierte med. Men sjansen for at Ukraina skal bli medlem i NATO den nærmeste fremtid er svært lav. Først har de mye å gjøre når det gjelder demokratiutviklingen, sa USAs president Joe Biden under en pressekonferanse onsdag kveld.

SELVSTENDIGHET: Ukrainsk militæravdeling nær Mariupol i 2014. Foto: Aage Aune / TV 2

Dette later ikke til å berolige russerne som sier de nå avventer et utførlig skriftlig svar på kravene sine.

I mellomtiden frykter vestlige ledere at Russlands president Vladimir Putin skal gå til invasjon av Ukraina.

VISER MUSKLER: Mineryddere fra den russiske Østersjøflåten under øvelse ved Kaliningrad denne uka. Foto: Mil.ru

– Jeg er ikke så sikker på at han har bestemt seg for hva han vil gjøre, men jeg tror han vil gå inn. Noe vil han måtte gjøre, sier Biden.

Øver i Nordsjøen

Etter litt forvirring under onsdagens pressekonferanse om hva Biden mente kvalifiserte til reaksjoner fra Vesten, sier nå USAs president at enhver russisk innmarsj i Ukraina vil bli møtt med sanksjoner Putin aldri har sett maken til.

Men om dette gjør et inntrykk på Kreml, er vanskelig å tyde fra uttalelsene som er kommet torsdag.

– Jeg har et sterkt håp om at våre amerikanske kolleger viser fornuft og pragmatisme, sier den russiske forhandleren Gavrilov, som mener at eventuelle videre samtaler skal være forbeholdt USA og Russland, og at andre europeiske land skal holdes utenfor.

Imens fortsetter det russiske forsvaret å vise muskler. I tillegg til de mer enn 100 000 soldatene som nå er oppmarsjert langs Ukrainas grenser, sier russiske myndigheter at de snart starter en av sine største marineøvelser noen sinne.

Øvelsen vil finne sted i Middelhavet, Stillehavet, Atlanterhavet og også utenfor Norges stuedør – i Nordsjøen, melder The Moscow Times.

Mer enn 10 000 soldater vil delta, og over 140 marinefartøyer, ifølge avisen.