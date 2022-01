Åpner for å endre ordning etter advarsler om reseptboikott

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) innrømmer at forskriften som kan straffe leger med bøter på over 200.000 kroner, er urimelig.

Det har skapt oppstandelse i legemiljøet at en forskrift som trådte i kraft 1. januar i år gir Helsedirektoratet anledning til å straffe leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag bøter på inntil 213.000 kroner.

TV 2 meldte blant annet at Legeforeningen truet med å boikotte blåreseptordningen dersom forskriften ikke skrotes.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner nå altså for å gjøre endringer i forskriften, skriver regjeringen i en pressmelding onsdag kveld.

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forskriften innebærer slik den står nå at leger personlig kan få gebyr hvis de skriver ut medisiner på blå resept på feil grunnlag.

I pressemeldingen onsdag kveld påpekes det at et slikt gebyr i alle tilfeller skal være siste utvei.

«Det vil ikke være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før andre mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt, for eksempel informasjon om hvordan regelverket skal forstås og pålegg om å endre praksis. Et eventuelt gebyr skal være siste alternativ før inndragelse av forskrivningsretten. Departementet skal også vurdere på størrelsen på gebyret».

Videre opplyses det om at forslaget til endringer vil bli sendt på høring.

Formålet med forskriften er at folketrygden ikke skal påføres unødvendige utgifter.

– Helfo har nå sendt ut melding til alle leger om at legene risikerer personlig bøter på opp til 200.000 kroner om de gjør feil med blåresepter. Når det også for mindre feil kan straffes med så mye som 10.000 til 50.000 kroner, skaper det en frykt, sa Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen, da TV 2 omtalte forskriften tidligere denne uken.