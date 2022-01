Mens Turid chattet med «venninnen» forsvant 35.000 kroner ut fra kontoen

– De har studert vår måte å kommunisere på, og så brukte de akkurat den samme hyggelige tonen og tegnene som hun pleier da de tok kontakt med meg.

Minstepensjonist Turid Amundsen fra Sæbøvik i Kvinnherad er flau, lei seg og sint. Og ikke minst: 35.000 kroner fattigere, etter at svindlerne fikk henne til å tro at hun chattet med en god venninne på Facebook-chatten Messenger.

Det var Kvinnheringen som først omtalte saken.

– Det hele begynte med at Amundsen fikk melding, fra det som tilsynelatende var venninnen, med beskjed om at venninnen hadde vunnet penger og at man måtte være to som delte premien for å få den inn på konto. Venninnen skrev at hun ville dele med Amundsen.

– Det lyste en rød lampe, men jeg tenkte at hun er så snill at det faktisk kunne stemme. Og da lot jeg meg bare lure så inderlig.

Fulgte med på kontoen mens de chattet

Amundsen forteller at hun flere ganger spurte rett ut i chatten om det virkelig var venninnen hun snakket med.

– Ja, hvem ellers skulle det være, fikk jeg til svar. Jeg prøvde også å ringe henne for å dobbeltsjekke, men fikk ikke svar. Da jeg spurte hvorfor hun ikke svarte på telefon, fikk jeg bare til svar at hun brukte telefonen til å spille og at hun ikke kunne prate.

Til slutt gjorde Amundsen den feilen hun nå angrer veldig på.

– Det ble fristende å se om dette virkelig var penger jeg kunne få.

Hun oppga da informasjon til Bank-ID og ventet i spenning på om pengene dukket opp på konto.

– Jeg gikk inn og sjekket mens vi chattet, og først skjedde det ingenting, men plutselig så jeg at 35.000 kroner var borte. Det var et sjokk.

Nettpatruljens sjekkliste: Sett på totrinnsverifisering: Det aller viktigste er å aktivisere totrinnsverifisering på Facebook, e-post og alt av sosiale medier. Det høres kanskje vanskelig ut, men det er ikke det.

Dobbeltsjekk: Det er synd å si det, men er det meldinger på Messenger som virker rare, så kan man ikke nødvendigvis stole på at avsenderen faktisk er den det ser ut som. Så da bør man kanskje sende en SMS og dobbeltsjekke om det faktisk er det. Ikke ha samme passord overalt: Gode passordrutiner er viktig. Ha gode passord, og ikke bruk samme passord overalt. Mange sier at de ikke klarer å huske så mange ulike passord, men da er det faktisk bedre å skrive det ned på et papir hjemme eller eventuelt ha en passord-app.

– Får ukentlige meldinger

Fremgangsmåten Turid Amundsen forteller om har blitt velkjent for politiet den siste tiden. Det forteller Jostein Dammyr, faglig leder i Nettpatruljen i Øst politidistrikt, til TV 2.

– I det siste har vi ukentlig fått inn meldinger fra folk som har blitt forsøkt svindlet på denne måten. Det går mye i en modus hvor en på kontaktlisten din på Facebook tar kontakt og ber om nummeret ditt, og det gir du jo fra deg, det er jo en du kjenner, så du stusser ikke over det, sier Dammyr.

KJENT MED SVINDELEN: Jostein Dammyr, faglig leder i Nettpatruljen i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

Videre er fremgangsmåten ofte at svindlerne ber deg oppgi en kode som kom på SMS til telefonen, som altså er den koden du får tilsendt dersom du har glemt passordet til Facebook eller Instagram. Slik får de kriminelle tilgang til Facebook-kontoen din.

– Så endrer svindlerne passordet, e-posten og telefonnummeret som er koblet til den. Og slik mister du all kontroll over den. Deretter bruker de den til diverse typer svindel.

I et innlegg på Facebook advarer nettpatruljen folk om å være obs på at dette foregår:

– Regninger som forfaller

Amundsen forteller at hun fikk panikk da hun innså at hun var blitt svindlet, og at hun slettet meldingene og blokkerte den hackede kontoen til venninnen. Hun angrer på at hun ikke tok bilde av samtalen. Bankkontoen fikk hun også sperret i all hast.

I etterkant fant Amundsen ut hvorfor venninnen ikke svarte på telefon.

– Hun hadde stengt telefonen. Hun ble nedringt av folk fra hele landet som også hadde blitt kontaktet. Jeg synes veldig synd på henne, hun ble jo utskjelt.

Amundsen har anmeldt saken til politiet, men har liten tro på at hun noen gang ser pengene igjen. For henne var det sparepengene som gikk dukken.

– Dette betyr jo at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal klare meg, rett og slett. Det er jo regninger som forfaller, så dette skaper veldige problemer, kan du si.

Det aller verste er kanskje skammen hun føler på. Likevel ønsker hun å fortelle om dette fordi hun håper det kan hindre andre i å gå i samme felle.

– Jeg føler meg så dum og mindreverdig som det går an. Jeg har vært så påpasselig med slik svindel, men jeg gikk rett på. Nå har jeg nesten blitt litt paranoid, jeg sjekker opp numre før jeg tar telefonen og den slags.

Kvinnherad lensmannskontor bekrefter overfor Kvinnheringen at de er kjent med ugjerningen Amundsen er utsatt for.

Ser ut som en du stoler på

Dammyr i Nettpatruljen i Øst politidistrikt forteller at en av metodene som florerer nå, er at svindlere tar kontakt med personer som den hackede kontoen ofte chatter med. Så forteller de at de vil overføre penger fra en konkurranse til dem, men at de da trenger ting som bankkortnummer, utløpsdato, CVC-nummer også videre.

– Det er dessverre en del som vil ha disse pengene og oppgir dette, for det er jo en du kjenner og stoler på som spør.

Deretter ber «vennen» om at man finner frem Bank-ID eller Bank-ID på mobil, slik at de får fullført overføringen. Da har de fått alt de trenger for å tappe penger fra kontoen.

I mange tilfeller kommuniserer svindlerne såpass godt og troverdig at det ikke er lett å se at det dreier seg om svindel.

– Noen gjør det, mens andre ser ut som de bruker Google translate. Jeg tipper dette er en metode som brukes av flere ulike aktører, sier Dammyr.