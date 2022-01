– De drakk mens jeg sørget over min mor

– Hjertet mitt kommer aldri til å bli det samme. Aldri.

Alejandra Godoy legger hånda på et av de altfor mange røde hjertene som er tegnet inn på minneveggen ved Westminster Bridge.

«Orita Godoy 10/05/2020» står det på hjertet.

Over 150.000 røde hjerter er tegnet inn på det nasjonale covid-minnesmerket i London. Ett for hver av dem som har korona på dødsattesten.

EN AV ALTFOR MANGE: Orita Godoy er en av over 150.000 koronadøde i Storbritannia. Foto: Privat.

– Jeg savner henne. Hver eneste dag, sier Alejandra til TV 2.

Måtte ta farvel

Moren ble innlagt på St. Thomas-sykehuset, som ligger rett bak minnesveggen, 14. april 2020 med høy feber og pusteproblemer. Allerede dagen etter ble hun lagt i kunstig koma.

– På grunn av de strenge reglene som var da, kunne vi ikke besøke henne på sykehuset, sier Alejandra.

Hun syns det er tungt å tenke på at moren lå alene så lenge på sykehuset uten at familien kunne være til stede.

– Jeg vet ikke om hun følte frykt. Min mor var en tøff dame, men jeg vet ikke om hun trengte å ha familien ved sin side, sukker hun.

Om morgenen 10. mai ble hun oppringt av sykehuset; morens tilstand hadde forverret seg, hun hadde bare timer igjen. Alejandra fikk lov til å komme inn for å ta farvel.

FARVEL: Her tar Alejandra farvel med moren 10. mai 2020. Foto: Privat

– Jeg kjente henne jo igjen, det var min mamma. Men det var tøft å se henne tilkoblet respiratoren.

– Jeg var på en måte heldig som fikk se henne, for mange fikk ikke komme inn på sykehus for å ta farvel på den tiden. Men jeg føler meg likevel ikke heldig, for når man ser noe så dramatisk er det med deg hele livet, sier Alejandra.

– De drakk mens vi sørget

Moren ble kremert 20. mai 2020. På grunn av strenge koronarestriksjoner skjedde det uten familien til stede.

Datoen har blitt selve symbolet på skandalen kjent som «partygate».

Dette var datoen for den famøse hagefesten i Downing Street, der folk ble bedt om å «bring your own booze». Festen Boris Johnson har erkjent at han var på, men som han hevder han trodde var et jobb-arrangement.

RASENDE: Alejandra Godoy mener Boris Johnson må gå av som statsminister etter avsløringene om fester i Downing Street mens landet var i lockdown. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi fikk ikke lov til å klemme. Disse folkene satt der og drakk mens jeg sørget over min mor, sier Alejandra opprørt.

– Min mor ble kremert uten at hennes kjære var til stede. Hvor rettferdig er det? Vi fulgte reglene mens de hadde sin egne.

Hun er ikke i tvil om hva Boris Johnson nå bør gjøre:

– Han burde gå av. Gå av. Han skulle aldri ha vært statsminister, sier Alejandra.

Under press

Godoy er langt fra den eneste som mener Johnson bør gå av. Både blant opposisjonen og innad i hans eget konservative parti øker presset mot statsministeren.

Ifølge britiske medier ønsker et økende antall konservative parlamentsmedlemmer i Underhuset en mistillitsavstemning.

UNDER PRESS: Boris Johnson er under sterkt press etter festskandalen som ryster han og hans stab. Foto: IAN VOGLER

Onsdagens spørretime i Underhuset ble preget av dramatikk, og den konservative tidligere brexit-ministeren David Davis ba Johnson om å trekke seg.

– For Guds skyld, gå av, sa han.

En intern granskning av festskandalen er ventet å være klar i løpet av denne uken eller neste.

Granskningen ledes av embetskvinnen Sue Gray, og flere parlamentsmedlemmer oppfordrer nå sine partifeller til å vente på denne rapporten før man tar stilling til tillit eller mistillit.

– En skam

At Johnson har beklaget betyr lite for Alejandra Godoy. For henne er det ingenting Johnson kan si eller gjøre som unnskylder det som har skjedd.

– Jeg hater ham virkelig. Han bryr seg bare om makt, ikke noe annet. Mamma sa alltid at man ikke bør hate noen, men jeg gjør det.

– Han er en skammelig statsminister.