Tilbyr å betale begravelseskostnader etter storbrann i New York

Cardi B har tilbudt seg å betale begravelseskostnader for alle de 17 menneskene som døde i brannen i en boligblokk i bydelen Bronx i New York søndag 9. januar.

Borgermester Eric Adams i New York kungjorde onsdag at den Grammy-vinnende rapperen Cardi B, har tilbudt seg å gi hjelpe ofrene økonomisk etter brannen i Bronx i New York.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Rapperen er selv fra bydelen og ønsker å gi noe tilbake til området hun vokste opp.

Flere av ofrene i brannen er fra Gambia og ønsker å gravlegge dem i hjemlandet.

– Jeg er ekstremt stolt over å være fra Bronx, og jeg har famille og venner som fortsatt bor og jobber der. Så da jeg hørte om brannen og alle ofrene, visste jeg at jeg måtte gjøre noe for å hjelpe, sier Cardi B i en uttalelse.

BRANN: Det var i denne bygningen i bydelen Bronx i New York at 17 mennesker mistet livet i en kraftig brann. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

Håper støtten vil hjelpe

Artisten har forpliktet seg til å betale utgiftene for å sende ofrene hjem til det vest-afrikanske landet.

– Jeg kan ikke forestille meg smerten som familiene til ofrene opplever. Men jeg håper at det å slippe å bekymre seg for kostnadene, som er forbundet med å begrave sine kjære, vil hjelpe når de går videre.

– Jeg sender mine bønner og kondolanser til alle som er berørt av denne forferdelige tragedien.

Defekt varmeovn

Flere ble kritisk skadd etter brannen i boligblokken i Bronx 9. januar. 17 mennesker omkom, og blant dem åtte barn.

Titalls mennesker ble innlagt på sykehus etter brannen og flere av de overlevende fikk alvorlige røykskader.

Brannen, som var New York sin verste på over 30 år. Årsaken skal være en defekt varmeovn som skulle gi litt ekstra varme i bygget en kald morgen, ifølge myndighetene.