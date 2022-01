Glatte veier flere steder i landet: – Vær ekstra varsomme

Såkalt nullføre har skapt utfordrende veiforhold langs flere veistrekninger,

Politiets operasjonssentraler har meldt om flere ulykker med ulikt skadeomfang. Flere av hendelsene skylles glatte veibaner.

På E6 i Nordre Follo har en personbil kollidert med et vogntog. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

ULYKKE: Totalt fire kjøretøy var involvert i ulykken i Innlandet. Foto: Harald Chr. Eiken/TV 2

En Helsebuss, et vogntog og flere personbiler stanset all trafikk på E6 i nordgående retning ved Tretten etter en ulykke like etter klokken 16. En sjåfør satt fastklemt etter ulykken.

Trafikken stanset også lengre nord på E6 i Innlandet da en semi-trailer skled av veibanen.

– Det er meldt om utfordrende kjøreforhold, spesielt nord i distriktet. Det er hovedsaklig E6 og riksvei 15 rundt veinettet i nord. Det gjelder å sørge for at bilen er skodd, og avpass farten, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrkt.

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt opplyser at de får meldinger om vanskelige kjøreforhold blant annet rundt Trondheim og Orkland.

#Trøndelag Vi får meldinger om vanskelige kjøreforhold med glatt veg, vind og snødrev flere steder bla rundt Trondheim og Orkland. Akkurat som meldt! Vurder nødvendigheten av å kjøre i kveld. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 19, 2022

De melder om svært glatte veier og snødrev flere steder i distriktet, og oppfordrer sjåfører til å vurdere om det er nødvendig å bruke bilen.

– Vurder nødvendigheten av å kjøre i kveld, skriver de på Twitter.

I Ålesund har en personbil og en lastebil kollidert i et industriområdet. Også der er det meldt om glatte veier flere steder i distriktet.

– Det er glatt på veiene her, det er kommet nedbør som fryser på, og da blir det istendenser. Kjør etter forholdet, og vær ekstra varsomme, oppfordrer operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.