Nærmer seg million-salg av 15-åring til tysk storklubb

15 år gamle Chrisander Bjørndalen Sørum har tiltrukket seg interesse fra flere av de største fotballklubbene i Europa.



Nå ser det imidlertid ut som om en tysk storklubb har vunnet kampen om signaturen til Strømsgodset-talentet.



Da han gjestet TV 2s nye program «Fotballbørsen» bekreftet agent Atta Aneke våre opplysninger om at Strømsgodset er i forhandlinger om et salg av stortalentet.

– Du tar ikke helt feil der. Det er interesse og har vært ganske stor interesse fra en hel del klubber. Ikke bare fra Tyskland, men fra alle de store fotballigaene. Så vi er i en prosess og der er det nok en klubb vi har kommet lengre med enn de andre, forteller Aneke i «Fotballbørsen».

Vil gi Strømsgodset millioner

Han vil ikke bekrefte hvilken klubb det er snakk om og henviser i stedet til Strømsgodset-sportssjef Jostein Flo. Han har ikke besvart vår henvendelse onsdag.

– Det jeg kan si er at det er en veldig bra Bundesliga-klubb, sier Aneke.

Ifølge TV 2s opplysninger er Strømsgodset – som sliter økonomisk og er avhengig av spillersalg – blitt forespeilet en overgangssum på flere millioner kroner.



Aneke bekrefter langt på vei dette.

– Jeg tenker at vi har det som utgangspunkt. Jeg tror ikke Strømsgodset vil slippe han helt uten videre og uten at de blir belønnet for å ha utviklet et sånt talent. Det bør gi litt mynt i kassen. Men du kan ikke sammenligne han med for eksempel Patrick Berg, sier Aneke om klienten sin som sikret Bodø/Glimt rundt 40 millioner kroner i overgangssum.

Selv om ikke alt er klart foreløpig, har Aneke stor tro på at det faktisk ender med et salg.

– Akkurat nå vil jeg si at jeg føler det er en stor sjanse for at det blir noe av. Så pleier ikke jeg å være den som tar av for tidlig, så når jeg sier at jeg har troen på det så kan du nok legge til noen prosenter til, sier han.



Ble sammenlignet med Ødegaard



Allerede i fjor vinter, da Chrisander Bjørndalen Sørum var 14 år gammel, laget TV 2 en reportasje på spisstalentet.



Da hadde han nettopp blitt flyttet opp til Strømsgodset juniorlag - og blitt invitert tilbake til et nytt prøvespill hos Leeds. Det ble imidlertid ikke gjennomført grunnet korona-utfordringer, men det har ikke stoppet beilerne fra å ønske den kjappe spissen.

– Han har en ekstremferdighet i sin kvikkhet og kjapphet. Han er rå i steget, fortalte sjefen for Strømsgodsets talentsatsing, utviklingssjef Harald Johannessen i mars i fjor.

På det tidspunktet ble Bjørndalen Sørum naturligvis sammenlignet med Martin Ødegaard.

– Det er jo hyggelig å gå i fotsporene til han i så ung alder. Men samtidig spiller vi jo i forskjellige posisjoner og sånn. Han er midtbane, mens jeg er spiss. Så vi er ikke helt like, påpeker Chrisander Bjørndalen Sørum.



