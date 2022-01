Landslaget i kontakt med «nødspillere»

Det har vært koronautbrudd i flere av lagene under håndball-EM, men så langt har det ikke vært noen positive prøver i den norske troppen.

Det er åpning for å hente inn spillere utenfra dersom det skulle bli et utbrudd.

Christian Berge bekrefter at de har undersøkt status for aktuelle spillere dersom koronasmitte skulle ramme det norske laget.

– Vi har diskutert ulike scenarier, men utfordringen er at vi ikke vet hvor det kommer. Det er viktig å holde dem på tå hev hjemme. Mer får vi ikke gjort, sier Berge på onsdagens pressekonferanse, før han fortsetter:

– Vi sitter og diskuterer om vi skulle flyttet dem ned eller ikke, men det blir vanskelig å flytte ned en venstrekant, men så blir det smitte på en høyrekant.

Berge opplyser at han har fått bekreftelse på at de aktuelle nødspillerne er i trening.

– Utfordringen er at det mye smitte hjemme også. Du skjønner at det ikke er lett for verken oss eller andre lag, sier Berge.

Tysk krise forverret

Norge åpner hovedrunden mot Polen torsdag kveld. Allerede dagen etter venter Tyskland, som er laget i EM som er hardest rammet. Julius Kühn, Hendrik Wagner, Andreas Wolff, Till Klimpke, Marcel Schiller, Lukas Mertens, Timo Kastening, Kai Häfner og Luca Witzke har testet positivt hos tyskerne.

Onsdag ettermiddag melder Det tyske håndballforbundet at også trioen Sebastian Heymann, Christoph Steinert og Djibril M'Bengue er smittet.

HOVEDRUNDEN NESTE: Christian Berge og håndballgutta kom til Bratislava for hovedrunden tirsdag. Første motstander er Polen torsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg tror alle lagene er veldig forsiktige og har strenge restriksjoner. Vi har fulgt våre restriksjoner i bobla, og vi har vært heldige og sluppet unna frem til nå. Vi har vært veldig nøye, og det har fungert bra så langt, sier Berge, før han banker i bordet.

Sverige, som er Norges siste motstander i hovedrunden, melder onsdag at Niclas Ekberg har testet positivt. Ekberg er plassert i isolasjon på et hotell der hans lagkamerater Daniel Pettersson og Max Darj oppholder seg fra tidligere. Også Björn Sätherström i støtteapparatet er smittet og isolert.

Norge har så langt ikke en eneste positiv koronatest før eller under EM.

– Vi skal testes etter trening i kveld (onsdag). Så kommer svarene torsdag morgen, sier Norges landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

Hotellproblemer ved ankomst

Norge ankom Bratislava med buss tirsdag ettermiddag, etter at de takket nei til det chartrede flyet til Det europeiske håndballforbundet (EHF), der flere andre lag også skulle flytte seg fra Kosice til den slovakiske hovedstaden.

Årsaken er smittefaren. Det er flere lag i EM som opplever koronasmitte, men da Norge ankom hotellet i Bratislava, var ikke alt helt som det skulle.

Landslagslege Thomas Torgalsen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det var litt problemer da vi kom i går fordi det var fire lag som skulle bruke de samme områdene til å spise. Møterommene var opptatt, så vi fikk ikke eget møterom. Det var overlapping av lag, men det løser seg i dag fordi noen av lagene reiser hjem, da de er slått ut av EM, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2.

– Vi har hatt samtaler med hotellet og arrangøren, og vi er blitt enige om å være fleksible når det gjelder dagsplanene våre og samarbeide med de andre nasjonene, så vi ikke går om hverandre, sier Torgalsen.

Koronarammede Tyskland bor på samme hotell som Norge.

– Tyskland spiser i etasjer helt i toppen, så dem ser vi ikke i det hele tatt, bortsett fra i resepsjonen og eventuelt heisen, men det er ikke noe problem. Ingen av oss står i heisen eller går i nærheten av dem. Holder vi avstand, går det greit, sier landslagslege Torgalsen.