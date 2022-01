Breivik: – Jeg er overbevist om at jeg vil bli løslatt

SKIEN FENGSEL (TV 2): Rettspsykiater Randi Rosenqvist mener Anders Behring Breivik vil bli prøveløslatt, men at det ikke vil skje nå. Breivik selv mener det samme.

Før rettsdagen startet onsdag, varslet Anders Behring Breivik at han ved rettsdagens slutt ville få ett minutt til å svare på spørsmål fra journalister.

Telemark tingrett behandler denne uken Breiviks begjæring om prøveløslatelse. Han ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. I sommer var minstetiden ferdig sonet.

– Vil bli løslatt

Da rettsdagen ble avsluttet, vendte han seg mot den oppmøtte pressen.

– Tror du at du noen gang vil bli løslatt? spør TV 2s reporter.

– Jeg er overbevist om det, med mindre jeg dør i fengsel.

– Når tror du det vil skje?

– Fra etter 21 års fengsel frem til 2070, sier han.

– Så du tror ikke du blir løslatt i denne omgang?

– Jeg tror jeg blir løslatt mellom 2032 og 2070, sier han, før han spør om journalisten har et oppfølgingsspørsmål.

– Du rister på hodet og ler av det Randi Rosenqvist sier. Hvorfor det?

– Det er fordi det hun sier er like latterlig som det TV 2 sier, og det dere har sagt i ti år. Det som dere burde fokusere på er dialog med ytre høyre. Takk for meg, sa han, før han snudde seg rundt og forlot salen.

– Etter min tid

Rettspsykiater Randi Rosenqvist var inne som rettssakkyndig vitne onsdag. Her la hun fram sin begrunnelse for at Breivik ikke bør prøveløslates.

– Det er klart at han har en del forestillinger som ikke er helt normale, men jeg har aldri oppfattet det som psykotisk, sier Rosenqvist i retten onsdag.

Hun mener Breivik har en blandet, ondartet personlighetsforstyrrelse med mange narsissistiske trekk.

– Jeg mener at han har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og jeg mener at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, sier hun.

Etter at hun var ferdig med sin forklaring, utdypet hun overfor TV 2 hva hun tenker om Breiviks muligheter for å slippe ut av fengsel.

– Jeg vil tro at han blir prøveløslatt på et tidspunkt, men det er etter min tid.

– Hvilken tidshorisont ser du for deg da?

– Jeg vet ikke hva samfunnet vil akseptere. Når man har forvaringsdom, så kan ikke domstolen si at du ikke fortjener å slippe ut. Det som betyr noe, er om det er farlig å slippe deg ut. Nå har det gått ti år og ingenting har skjedd. Går det ti år til, så vil noen andre vurdere det. Så kan det gå ti år til igjen, jeg vet ikke. Dette er et langt løp, sier hun.

Torsdag er siste dag av rettssaken i Telemark tingrett. Selve rettssaken foregår i Skien fengsel.