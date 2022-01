Vidunderbarnets suksessoppskrift avslørt

Se Real Madrid - Elche på TV 2 Play i dag fra kl. 16.10!

Vinícius Júnior har tatt fotballverden med storm denne sesongen. Den brasilianske superstjernen viser endelig hva han er laget av, og står med 12 mål og fire assist i LaLiga.

Siden 2018 har Real Madrid-juvelen seilet opp blant Europas aller største talenter.

Mens 21-åringen imponerer på banen, har han et enormt lag utenfor banen som ordner alt annet for ham.

Laget bak kulissene

Marca melder at teamet rundt unggutten består av hele 39 personer, som alle jobber for å dyrke navnet Vinícius Júnior globalt. Selskapet som står bak arbeidet kaller seg selv «Time VJR».

Innen Time VJR jobber tolv personer eksklusivt med brasilianeren. Arbeidet inkluderer markedsføring på sosiale medier, matlaging og fysioterapi, for å nevne noen.

Helt siden «Vini Jr» kom til Real Madrid som 18-åring, har en dedikert fotograf fulgt alle kampene hans.

Alle måltider er nøye planlagt av en personlig kokk, som har maten klar på optimale tidspunkter både før og etter kamp.

Fysioterapauten Thiago Lobo jobber med skadeforebyggende arbeid og rehabilitering med brasilianeren etter hver kamp.

Målet med 39-mannslaget er å holde Vinícius i toppform til alle tider, samt å spre hans navn verden over. Arbeidet er etter alt å dømme vellykket, og vel så det.

Real Madrid-vingens internasjonale status har eksplodert. Den brasilianske sportsavisen ge.globo skriver at ungguttens popularitet har sett en vanvittig utvikling på sosiale medier. Da han forlot Flamengo for Real Madrid i 2018, hadde han to millioner følgere på Instagram. I slutten av hans første sesong hadde tallet steget til syv millioner, som per dags dato har doblet seg til 14 millioner.

Sponsoravtalene er det heller ikke mangel på for Vinícius Júnior. Vidunderbarnet har avtaler med Nike, Gaga Milano og Dolce & Gabbana. Han var i tillegg ambassadør for fotballspillet FIFA 20, sammen med andre profiler som Virgil van Dijk og Jadon Sancho.

Marca estimerer at han tjener rundt 800 000 euro i året gjennom ulike sponsoravtaler.

Til tross for Vinícius Júniors hurtige utvikling, rapporteres det at han er en av spillerne som tjener minst i Real Madrid, med en årslønn på rundt 3,5 millioner euro.

Sportsbyrået TFM Agency representerer også stortalentet, og direktør Frederico Pena sier til ge.globo at lønnen hans definitivt er i det lavere sjiktet.

– Ifølge spansk presse er det en av de fem laveste lønningene, men det er ikke bekreftet. Vi er aldri sikre på de andre lønningene. Det virker rart at han er blant de fem laveste, men det er definitivt i den nedre tredjedelen.

Pena legger videre til at en potensiell kontraktsforlengelse kan løfte Vinícius Júnior høyere opp på lønnslisten.

– Han har en kontrakt som ikke er en av de største i troppen for øyeblikket. Når han signerer på nytt, vil han kanskje flytte inn i den øverste tredjedelen. Det er en nøye gjennomtenkt strategi som avhenger mye av prestasjonene hans.

STRÅLER: Vinícius Júnior har vært glitrende denne sesongen. Her i duell med Barcelonas Ronald Araújo. Foto: FAYEZ NURELDINE

– Inspirert av Marcus Rashford

Selv om 21-åringens navn er lavt på Real Madrids lønnsliste, går pengene til gode saker.

Ved siden av fotballen, bruker han mye tid på utdanningsinitiativet sitt,

«Instituto Vini Jr». Prosjektet ble lansert i juli 2020, og sikter på å bruke teknologi og sport for å utdanne barn i nød.

Dette blir gjort gjennom en app kalt Base.

– Min første tanke var å hjelpe disse unge barna til å oppnå mer gjennom utdanning. Fotball er en drøm, men er det ikke vidunderlig om vi kan hjelpe barn ut av fattigdom ved å studere? Vi trenger flere leger, advokater og ingeniører som kommer fra favelaene, sier brasilianeren til The Guardian.

Pilotprosjektet ble tildelt hans gamle skole i Rio de Janeiro, og tanken er at det skal utvides til andre skoler etter hvert.

– Det er et stort utdanningsgap i Brasil. Jeg tenkte at jeg kunne gjøre mer, og da gjør jeg det. Jeg har blitt inspirert av det LeBron James, Lewis Hamilton og Marcus Rashford gjør. Jeg begynte med nabolaget mitt først, men hvem vet om det kan vokse på tvers av Brasil?

– Det er bra å kombinere fotball og utdanning. Appen er noe som gjør studering mye mer gøy, poengterer han.