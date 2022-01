Porsche har stor suksess med sine elbiler. Først kom Taycan, så den litt mer røffe stasjonsvognen Taycan Cross Turismo. Disse to bidro sterkt til rekordår i 2021. Over 2.000 biler ble solgt. Et eventyrlig høyt tall for et merke som Porsche i Norge.

I år er det duket for nok et alternativ: Taycan Sport Turismo. Dessuten kommer det en ny variant som blir tilgjengelig på både sistnevnte og Taycan – nemlig den ekstra sportslige GTS-utgaven.

Nå er prisene klare. Innstegsmodellen av Sport Turismo har bakhjulsdrift og 408 hestekrefter (ved overboost) – og starter på 786.000 kroner.

Kommer i februar

– 85 prosent av bilene vi leverte i 2021 var helelektriske, så den norske elbilpolitikken funker også i sportsbilsegmentet, sier Morten Scheel. Han er administrerende direktør i Porsche Norge.

Forventningen for 2022 er at etterspørselen vil vedvare.

– Skal man realisere drømmen om Porsche, er det neppe dumt å benytte anledningen i 2022, som sannsynligvis blir siste år uten moms. Med Taycan Sport Turismo lansert får vi enda bredere tilbud til de som både ønsker plass og kjøreglede, fortsetter Porsche-sjefen.

Sport Turismo er altså en lavere og mer sporty stasjonsvogn, enn Cross Turismo. Tanken er at den skal kombinerer brukervennligheten fra crossover-modellen med kjøreopplevelsen fra sedanutgaven.

De første Taycan Sport Turismo vil bli å se på norske veier i slutten av februar, og det er den sportslige GTS-utgaven som kommer først.

Vi fikk testet Taycan Sport Turismo i de fantastiske svingene på Angels Crest Highway, like utenfor Los Angeles.

Levering

Norske Porsche-forhandlere åpner for bestilling av den nye modellen 19. januar – og forventet leveringstid på de fleste Taycan-utgaver er før sommeren.

WLTP-rekkevidde for Taycan 4S Sport Turismo er opptil 498 kilometer.

For øvrig er Taycan GTS den første modellen fra Porsche som får over 500 kilometers rekkevidde. 504 er tallet fra WLTP-testen, blant annet takket være mer effektiv drivlinje.

Mange alterantiver

Med Taycan Sport Turismo er det ytterlige fem ulike modellvarianter å velge mellom, med følgende priser inklusive fem års Norgesgaranti:

Taycan Sport Turismo med 326 hk (408 hk med overboost) og bakhjulstrekk, Performance Battery Plus (tilvalg) og 380 hk (476 hk med overboost), pris fra 786.000 kroner

Taycan 4S Sport Turismo med 435 hk (530 hk med overboost) og firehjulstrekk, Performance Battery Plus (tilvalg) og 490 hk (571 hk med overboost), pris fra 972.000 kroner

Taycan GTS Sport Turismo* med 517 hk (598 hk med overboost) og firehjulstrekk, pris fra 1.188.000 kroner

Taycan Turbo Sport Turismo* med 625 hk (680 hk med overboost) og firehjulstrekk, pris fra 1.389.000 kroner

Taycan Turbo S Sport Turismo* med 625 hk (761 hk med overboost) og firehjulstrekk, pris fra 1.688.000 kroner

* = Performance Battery Plus er standard for modellen

