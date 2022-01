– Hun må stå opp for voldsutsatte kvinner

SV krever at justisministeren sikrer økt bruk av omvendt voldsalarm. På åtte år er ordningen benyttet 65 ganger. I samme tidsrom er det registrert over 25.000 saker om mishandling i nære relasjoner.

Fra 2014 ble omvendt voldsalarm (OVA) tatt i bruk i Norge.

Voldsutøver bærer en elektronisk fotlenke som utløser alarm hos politiets operasjonssentral dersom vedkommende bryter en forbudssone.

Det øker sikkerheten for utsatte voldsofre og betyr samtidig at voldsoffer slipper å være den som må ta belastningen med å bære voldsalarm.

Politi, eksperter og ikke minst voldsofre er blant de som mener ordningen brukes for lite. Nå kaster SV seg på.

For lite brukt

– Det er ingen tvil om at omvendt voldsalarm er for lite benyttet. Dette må justisministeren nå svare for og følge opp. Hun må vise at hun står opp for voldsutsatte kvinner og barn, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV).

Han ber justisministeren komme til Stortinget å redegjøre for ordningen.

Tall TV 2 har innhentet fra Politidirektoratet viser at i løpet av åtte år, fra 2014 til desember 2021, har omvendt voldsalarm blitt tatt i bruk 65 ganger.

I 2020 ble det ifølge SSB anmeldt over 37.000 voldssaker.

Av disse er 3.299 saker registrert i som mishandling i nære relasjoner. Av disse er 84 saker omtalt som grov mishandling.

I 2020 ble OVA tatt i bruk 23 ganger.

For tregt

– Det er rødgrønn enighet om viktigheten av å øke bruken av omvendt voldsalarm. Likevel går det fortsatt for tregt. Det er dessverre en realitet at viktige saker som gjelder likestilling og vold mot kvinner ofte ikke havner høyest på dagsorden. Den trenden forventer vi at justisministeren snur, sier Unneland.

LEI AV Å VENTE: Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) vil ha fortgang i bruken av omvendt voldsalarm. Foto: Javad M.Parsa

SV har flere forslag til tiltak og danner «gledelig» et flertall med regjeringen på lovforslag som kan styrke rettighetene til voldsutsatte kvinner, ifølge Unneland.

En kjennelse fra domstolen må til for å ilegge påbud om omvendt voldsalarm. Ifølge oversikten TV 2 har innhentet har domstolen sagt nei i omtrent 50 prosent av tilfellene når politi og påtale har krevd bruk av omvendt voldsalarm.

Det reagerer Unneland på.

– Politiet mangler i dag for eksempel hjemmel til å ilegge elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud. Det vil ha en stor effekt dersom overgriper vet at konsekvensene av et brudd på besøksforbud vil bli elektronisk kontroll.

Den forrige regjeringen sendte på høring forslag om å utvide ordningen med omvendt voldsalarm.

– Nå ligger denne saken hos justisdepartementet, og vi forventer at de så raskt som mulig kommer til stortinget med de forslagene.

Dette spørsmålet fra SV må justisministeren svare på i Stortinget:

«I løpet av de siste åtte årene er det registrert over 25 000 saker om mishandling i nære relasjoner. I samme tidsrom er ordningen med omvendt voldsalarm kun benyttet 65 ganger. Omvendt voldsalarm øker sikkerheten for utsatte voldsofre og medfører at voldsoffer slipper å være den som må ta belastningen med å bære voldsalarm. Voldsofre er frustrerte over at ordningen ikke er mer utbredt. Denne frustrasjonen deler SV. Hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for å sikre at ordningen kan benyttes av flere?»

– Høy terskel

– Vi har sett så langt at terskelen for å ta dette i bruk er satt veldig, veldig høyt i domstolen og hos politi og påtale, sier forsker Jane Dullum ved NOVA og OsloMet.

I 2020 overleverte hun en evaluering av ordningen til Justis- og beredskapsdepartementet. Den slår fast at bruk av omvendt voldsalarm så langt har hatt liten betydning som beskyttelsestiltak.

Voldsofre over hele landet er frustrerte over situasjonen.

– Belastningen med å bære en voldsalarm bør legges på voldsutøveren. Men det har alltid vært slik at den byrden er langt til voldsofferet, sier Dullum.

Omvendt voldsalarm er sett som et inngripende tiltak, og det kan forklare at ordningen er lite i bruk, mener Dullum.

– Men man har heller ikke prioritert dette i tilstrekkelig grad - det har vært satt av for lite ressurser - og det kan være en medvirkende forklaring til hvorfor ordningen er så lite brukt, sier Dullum.

– På stedet hvil

– Nå har det gått snart 10 år, og jeg føler at det står på stedet hvil. Det kan virke som om beslutningsdyktige politikere alltid er enige om at det skal brukes, men det skjer ikke ute i virkeligheten, sier Anna Eltvik til TV 2.

Hun er selv et voldsoffer og fortalte sin historie til TV 2 i romjulen.

BÆRER SELV VOLDSALARM: Anna Eltvik mener det er voldsutøver - ikke voldsoffer som bør bære belastningen med å bære voldsalarm. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Det er ubegripelig at ikke omvendt voldsalarm er mer utbredt. Og argumenterer med at i årene 2000 til 2019 ble 150 kvinner drept i Norge.

Omvendt voldsalarm innebærer at den dømte forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes hjem, arbeidssted eller andre faste oppholdssteder.

Politiet enig

I samme sak sa påtaleleder i Vest politidistrikt i intervju med TV 2 at hun mener omvendt voldsalarm bør benyttes i større grad.

– Det bør vi absolutt. Det har vært for lite fokus på det i politiet, og på bakgrunn av det har vi i Vest politidistrikt satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette slik at det skal bli mer brukt.

VIL ØKE BRUKEN: Påtaleleder Sylvia Myklebust mener omvendt voldsalarm bør benyttes i større grad enn det som har vært tilfelle frem til i dag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Klart budskap

Anna Eltvik har et klart budskap til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp):

– Vil du redde liv, så tenk senk terskelen for å bruke omvendt voldsalarm. Tenk forebygging. Det er min kraftige bønn.

TV 2 har bedt justisministeren om svar på følgende spørsmål:

Hva mener justisministeren om bruken av omvendt voldsalarm? Og vil justisministeren foreta seg noe konkret for å få økt bruken av omvendt voldsalarm?

Dette svarer justisminister Emilie Enger Mehl:

– Jeg ønsker å øke bruken av omvendt voldsalarm, nettopp for å skape økt trygghet og å kunne stanse eventuelt nye lovbrudd før de skjer, opplyser Enger Mehl til TV 2.

– I 2022 har regjeringen derfor styrket bevilgningen til politiet med 10 millioner kroner for å øke bruken av omvendt voldsalarm i politiet. Omvendt voldsalarm er et effektivt beskyttelsestiltak. I tillegg flyttes byrden fra skuldrene til den fornærmede og over på den som har utøvd volden, uttaler justisministeren i en epost.

– Men i tillegg til økte økonomiske ressurser er det viktig at politi og påtalemyndigheten påstår og benytter seg av muligheten til bruk av omvendt voldsalarm i større grad enn i dag.

– Det er sendt på høring et forslag om å åpne for bruk av omvendt voldsalarm også ved brudd på besøksforbud. Dette vil kunne senke terskelen ytterligere for bruk og gjøre omvendt voldsalarm lettere tilgjengelig som beskyttelsestiltak. Regjeringen mener det er en riktig utvikling, avslutter justisministeren.