Bystrøm løsriver seg fra Kristoff-jobbing: – Han må tenke mer på seg selv

Sven Erik Bystrøm vil i 2022 kjøre mye mer for egne sjanser enn Alexander Kristoffs. Det tror hans nye sportsdirektør kan gjøre Bystrøm til en «overraskelse».

– Han må være selvsikker og tilfreds. Han må svitsje litt mentalt og tenke mer på seg selv og ikke Alexander. Allerede fra starten av sesongen vil han få muligheten til å levere resultater.

Det er beskjeden fra sportsdirektør Valerio Piva til Sven Erik Bystrøm før sesongstart.

Haugesunderen fulgte riktignok med Alexander Kristoff fra UAE-Team Emirates og over til Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux før denne sesongen, men forventningen er at de to ikke lenger vil bli sett på som én entitet når sesongen straks tråkkes i gang.

– Han kan ta karrieren i en annen retning

– Jeg forventer mye av ham. Det er ikke tilfeldig at han ble U23-verdensmester. En sånn prestasjon betyr at du har mye talent. Han ble proff umiddelbart etter det og var alltid en hjelp for Alexander, men jeg tror han har kapasiteten til å gjøre sine egne ritt. Han kan bli en overraskelse. Vi skal støtte ham og gi ham muligheten i enkelte ritt, på egen hånd uten Alexander. Han kan overraske alle og ta karrieren i en annen retning – ikke bare være hjelperytter, men vinne selv, sier Piva.

Italieneren, som også jobbet med Kristoff og Bystrøm i Katusha, har helt klart forventninger til 29-åringen som tar fatt på sin åttende proffsesong i år.

Bystrøm, som starter sesongen i etapperittet Volta a la Comunitat Valenciana tidlig i februar, gleder seg til å komme i gang etter en «veldig god» vinter.

– Det blir en liten forandring. Vi vil kjøre mange av de samme rittene, men han vil på en måte kjøre sitt eget opplegg. Laget vil også gi plass til mine ambisjoner på en større måte enn i UAE-Team Emirates. Mitt mål er selvsagt gode plasseringer i klassikerne og resultat på etapper i etapperittene. Jeg blir litt tatt bort fra opptrekket og laget rundt Kristoff, så det kan åpne opp for meg, sier han fra lagets treningsleir i Albir, Spania.

Brosteinsklassikere, Ardenner-klassikere og Touren

Bystrøm får fort muligheten til å vise seg frem for sin nye belgiske arbeidsgiver.

Etter åpningsrittet i Spania følger Volta ao Algarve i Portugal, før han setter kursen mot Belgia og «åpningshelgen»: Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne siste helgen i februar.

Deretter venter Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de belgiske klassikerne, Ardenner-klassikerne Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège, før forberedelsene til Tour de France vil bli gjort unna i Tour of Norway og Sveits rundt.

– Forbederelsene har gått veldig bra. Det har vært lite sykdom og skader, så det ser bra ut før sesongstart, sier han.