Sammenlignet med hvilket som helst annet land har det norske elbil-markedet utviklet seg direkte eksplosivt, med en voldsom økning i antall og markedsandel på kort tid. Siste år var omtrent syv av ti nye biler her i landet batterielektriske modeller, mens mesteparten av det som var igjen var ladbare hybrider.

Med avgiftsendringene fra nyttår, tyder alt på at interessen for de ladbare hybridene vil synke..

Samtidig går den tekniske utviklingen for elbilene veldig raskt. Det som har bremset interessen mest hos mange, er rekkevidden. Sammen med mangelfullt utbygd infrastruktur, har dette gjort at det ennå er en del som sitter på gjerdet.

De siste skeptikerne

Men nå er dette i rask forandring, og de første prototypene med rekkevidde på 1.000 kilometer er allerede vist. Høyst sannsynlig vil WLTP-rekkevidden for elbilene fortsette å øke, også for mer rimelige og folkelige modeller.

1.000 kilometer vil neppe bli vanlig på svært lenge, men det er en rimelig gjetning at mange modeller som i dag har oppgitt rekkevidde på 350 – 450 kilometer om to-tre år kan by på rekkevidde på 500 – 700 kilometer - eller mer.

Det vil trolig få de siste skeptikerne ned fra gjerdet.

Audi e-tron fikk raskt en eventyrlig popularitet da den kom - og en periode var Norges mest solgte bil. Foto: Frank Williksen

Overhodet ikke engstelig

Men hva vil skje med dagens modeller, når disse skal ut på bruktbilmarkedet om to-tre år? Vil det være interesse for biler som har en rekkevidde som kanskje bare er halvparten av det nye modeller da har?

Daglig leder Morten Altmann i Norsk Bilpool har fulgt det norske bruktbilmarkedet tett i mer enn 30 år, og kan berolige eventuelt engstelige elbileiere.

– Nei, jeg er overhodet ikke skeptisk i forhold til dette. Vi ser at en elbil som var ny for fem-seks år siden, i dag omsettes til normal nedskrevet verdi. Dette markedet tror jeg vil være der om noen få år også. Det er langt fra alle som skal ha det nyeste og dyreste, og mange er også ute etter en fornuftig bil nummer to for familien. Jo, dagens 300-kilometer elbil vil være fullt salgbar om tre år, mener Altmann.

Corsa-e viser at også Opel kan svinge seg med elbiler. Foto: Frank Williksen

Daglige behov bestemmer

– Vi vet nå at moms vil komme i en eller annen form også på elbiler, men vi vet foreløpig ikke akkurat når. Dette vil jo bety jo noe for prisene på nye elbiler, fortsetter han.

Altmann legger til at det i dag er mange som kjøper elbil med lengst mulig rekkevidde, uten at de egentlig har behov for dette.

– Ja, det er nok litt sånn. Jeg kjører elbil selv, og ser jo at når jeg parkerer hjemme etter jobb har jeg fortsatt 60 prosent batterikapasitet igjen. Det blir litt som å skyte spurv med kanoner – jeg hadde fint greid meg med en bil med kortere rekkevidde til mine daglige behov, og det er jo dem man skal velge bil etter, fastslår han.

Morten Altmann har mer enn 30 års bruktbilerfaring. Han venter ikke spesielle utfordringer når dagens elbil-modeller havner på bruktbilmarkedet om 3-4 år. Foto: Privat

Ned til 100.000 biler

– For tiden er gjengs pris for nye familie-elbiler rundt 600.000 kroner. Et AS Norge som går så det griner har lagt grunnlaget for dette. Mens bilsalget i Europa ellers har gått ned, har vi her i landet hatt rekordår etter rekordår, med det beste nybilsalget noensinne. Det er et relevant spørsmål hvor lenge dette kan fortsette, sier han, og minner om at nye konsepter for bilhold er på full fart inn på markedet.

– Når bildeling og lignende tilbud for alvor brer om seg, vil det bli behov for færre biler. Dette vil få stor innflytelse på bilmarkedet. Det er ikke utenkelig at dette på sikt kan gi en reduksjon i antall nye biler fra fjorårets 170.000 ned til ca. 100.000, sier Morten Altmann videre.

– Juger så det renner

– Men er det ikke slik at Ola Nordmann helst vil eie bilen sin selv?

– Jo, og det har lenge vært typisk norsk å ville eie alt: Bil, båt og hytte. Der skiller vi oss kraftig ut fra våre naboland. Men tenk litt over dette: Gjennomsnittsbilen utgjør en stor kapitalbinding, men den står stille og ubrukt ca. 96 – 97 prosent av tiden. Da snakker vi svært lite brukstid til en svært høy pris. Hittil har dette vært det vanlige, og hittil har folk jugd så det renner om hva det har kostet å holde bil eller båt.

– Nå kommer det opp nye generasjoner som har helt andre holdninger til dette, og som på en helt annen måte tenker på klima og miljø. De har en annen forståelse av utgiftsbildet, og jeg er ikke i tvil om at dette vil være med på å sette fart på utviklingen og utbredelsen av nye leieformer, slutter Morten Altmann.

