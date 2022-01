Prinsesse Ingrid Alexandra 18 år – har gitt sitt første store intervju

– Jeg er ganske nervøs. Jeg synes det å snakke om meg selv... Det er ikke det beste jeg vet. Men jeg føler meg jo veldig heldig som får lov til å dele mine tanker.

Det sier prinsesse Ingrid Alexandra i sitt første store intervju med NRK. Hvor hun forteller om sine fremtidsplaner, sitt syn på rollen som tronarving og hvordan det påvirker hverdagslivet.

På spørsmål om hun noen gang har vurdert om hun vil si nei til den fremtidige rollen, svarer hun:

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i.

18-åringen er nummer to i arverekken, etter sin far kronprins Haakon.

– Jeg er jo fortsatt ung, og det er lenge til jeg skal bli dronning ... Så det ligger litt i kortene at jeg har tenkt å gjøre det, sier prinsessen.

Storslått feiring utsatt

Prinsesse Ingrid Alexandra kom til verden på Rikshospitalet i Oslo onsdag den 21. januar 2004. Hun ble med det historisk, aldri tidligere har en kvinnelig tronarving blitt født i Norge.

I utgangspunktet skulle 18-årsdagen markeres med en festmiddag på Oslos nye, storslåtte bibliotek, Deichman Bjørvika, torsdag. Dette skulle være regjeringens gave til jubilanten, men måtte utsettes på grunn av pandemien.



Deler om sitt syn på rollen og landet

Prinsessen sier at det å fylle 18 år føles ikke så veldig annerledes. Men erkjenner at det kanskje blir mer ansvar og forventninger knyttet til henne. Hun gleder seg til å få mer frihet, å kunne kjøre bil og kanskje reise alene.

– Jeg føler jo at det at jeg blir 18 er ganske likt som at de fleste andre blir 18. Det er ikke så mye ekstra ... Ikke annet enn at det kanskje blir mer mediefokus og oppmerksomhet rundt meg. Det er det jeg gleder meg minst til.

Om sitt syn på rollen, forteller prinsessen dette:

– Jeg tenker at i vår rolle er ikke det viktigste å bli fortalt hva man skal gjøre, men heller å gjøre det til sitt eget.

Hun gjør det klart at hun har mye kjærlighet for Norge, og legger til hva hun setter ekstra pris på:

– Jeg synes vi er det beste landet, definitivt. Vi har alle tidene, vi har snø, vi har sommer. Vi er veldig gode i vinter-OL ... Ja, vi har mye bra. Vi har russetiden, sier hun og ler litt.

2004: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit med prinsesse Ingrid Alexandra og Marius fotografert på Skaugum ti dager etter at prinsessen kom til verden. Foto: Guri Dahl / TinAgent / SCANPIX Foto: Dahl, Guri Les mer DÅPEN: En gråtende prinsesse Ingrid Alexandra ble døpt i Slottskapellet. Prinsessen ble døpt i samme kjole som kong Olav ble døpt i på Sandringham slott 11. august 1903. Foto: Cornelius Poppe Les mer ETT ÅR: Her er prinsesse Ingrid Alexandra fotografert i forbindelse med ettårsdagen sin 21. januar 2005. Foto: Jon Eeg Les mer FIKK LILLEBROR: Her er kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsessens sønn Marius fotografert på Skaugum i forbindelse med dåpen av prins Sverre Magnus i 2006. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud Les mer ASKER 20060302: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og kronprinsessens sønn Marius fotografert på Skaugum i forbindelse med dåpen av prins Sverre Magnus. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud Les mer FØRSTE SKOLEDAG: Prinsesse Ingrid Alexandra med ransel på ryggen hadde sin første skoledag på Jansløkka skole i Asker i 2010. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer PÅ NORGES TOPP: Her er kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra på vei opp til toppen av Galdhøpiggen i forbindelse arrangementet «Til Topps» i regi av Røde Kors i 2011. Foto: Cornelius Poppe / NTB Les mer 2013: Kronprinsparet fotografert sammen med prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høiby. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer 10 ÅR: Dette bildet ble gitt ut av Slottet i forbindelse med at prinsessen fylte 10 år 21. januar 2014. Foto: Det kongelige hoff Sølve Sundsbø / NTB Les mer ARVEREKKEN: Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff Les mer EGET OPPDRAG: Prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald er tilstede da redningsskøyta Elias blir døpt i 2015. Dette var prinsessen første egne offisielle oppdrag, Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer BESØK: Prins William av Storbritannia og hertuginne Kate besøkte Norge i 2018.Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud Les mer BROR OG SØSTER: Prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra med hunden Milly Kakao i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud Les mer JULEN 2019: Kongefamilien samlet til julefotografering i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer 17. MAI 2021: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus hilser til folket fra balkongen på Slottet under 17. mai feiring på Slottsplassen i Oslo. På grunn av koronapandemien var det en annerledes feiring av nasjonaldagen. Foto: Lise Åserud / POOL Les mer 2021: Prinsessen Ingrid Alexandra besøkte Rena leir. Besøket var en konfirmasjonsgave fra Forsvaret. Her øver hun seg på å hoppe i fallskjerm. Foto: Annika Byrde Les mer NYTT FAMILIEMEDLEM: Prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra sammen med hunden Molly Fiskebolle som er kronprinsfamiliens nyeste tilskudd julen 2021. Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff Les mer

Flere offisielle oppdrag

Kongehuset beskriver prinsessen som opptatt av miljø og klima, og det var også det som sto på planen da hun som femåring i 2009 deltok på sitt første offisielle oppdrag, hvis man ser bort ifra 17. mai og Holmenkollsøndagen. Da møtte hun nemlig over tusen såkalte miljøagenter på Slottsplassen under Miljøagentparaden sammen med mamma, kronprinsesse Mette-Marit.

«PÅ JOBB»: Her hilser kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra (5) på daværende statsråd Erik Solheim i forbindelse med Miljøagentparaden på Slottsplassen i 2009. Foto: Lise Åserud / NTB

Selv om prinsesse Ingrid Alexandra hadde vært med på offisielle oppdrag tidligere, var det som elleveåring i 2015 at hun hadde sitt aller første egne oppdrag. Den gang var det Redningsselskapets nye skøyte «Elias» som skulle døpes.

FØRSTE EGNE: I 2015 døpte prinsesse Ingrid Alexandra redningsskøyten Elias. Foto: Terje Pedersen

Siden har hun deltatt på flere offisielle oppdrag, blant annet tente hun OL-ilden for ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. I 2018 døpte hun Norges nye forskningsskip «FF Kronprins Haakon».

– Mamma vil at jeg skal utdanne meg som lege

Når prinsessen nå er myndig og blir eldre kommer hun ifølge slottet til å få flere offisielle oppdrag. Men, som med de aller fleste i starten av voksenlivet, venter det først utdanning. Hun har et halvt år igjen på videregående.

– Samfunnsgeografi liker jeg veldig godt. Og kjemi og engelsk. Jeg er egentlig veldig glad i mange av fagene mine.

Kongehuset har flere ganger kommunisert at prinsessens fokus fremover er utdanning. I et tidligere intervju med NRK uttalte Kong Harald at han håper pressen respekterer dette.

Prinsesse Ingrid Alexandra vil ikke røpe hva hun har tenkt til å studere, fordi planen endres ganske ofte.

– Mamma vil at jeg skal utdanne meg som lege, men vi får se, sier hun til NRK.

I anledning 18-årsdagen fikk prinsessen sitt eget kontor på Slottet, og i desember ble en hennes første adjutant, en assistent, utnevnt i statsråd.