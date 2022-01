VW e-up! er ikke akkurat elbilen som har gjort mest utav seg. Men likevel har dette vært en svært viktig modell i skiftet over til elektriske biler i Norge.

e-up! ble introdusert i 2013 og fikk en facelift i 2016. Med kompakte ytre mål og ett hjul i hvert hjørne av bilen, egner den seg svært godt for bykjøring. Plassen er naturlig nok begrenset, men Volkswagen-ingeniørene har lykkes med å få mest mulig ut av utgangspunktet.

Rekkevidden var lenge på beskjedne 133 kilometer. Denne ble doblet fra 2020, da fikk bilen ny batteripakke som skulle gi 260 kilometers rekkevidde etter WLTP-målemetoden.

Forsvant stille og rolig

Økt rekkevidde til tross: Det var ikke til å komme fra at e-up! merket årene og at konkurransen etter hvert også ble mye tøffere. Også internt, ved at både Skoda og Seat fikk søstermodeller av bilen.

e-up! forsvant stille og rolig før jul i fjor, bare noen lagerbiler har her hjemme vært med oss inn i 2022.

Nå melder imidlertid bransje-nettstedet Automotive News at VW vurderer å ta opp igjen salget av e-up! Årsaken er økende etterspørsel etter rimelige modeller, etter hvert som flere av de store europeiske markedene begynner å få opp øynene for elbiler.

Slik ser det ut inne i e-up! Enkelt og funksjonelt beskriver vel ganske godt dette interiøret.

Mye å velge mellom

I dag er ID.3 Volkswagens rimeligste elbil. Den har startpris på 314.900 kroner her hjemme, det betyr også at den har flere konkurrenter som er til dels betydelig rimeligere.

Noen av dem er utpregede småbiler, som BMW i3 og Renault Zoe. Men du får også større biler som Opel Mokka-e, Nissan Leaf og Peugeot e-2008 til under 300.000 kroner. Da er det ikke sikkert ID.3 blir et naturlig valg for de som først og fremst er ute etter en rimelig elbil.

ID.Life skal bli den nye, elektriske innstegsmodellen fra VW. Men den er fortsatt noen år unna.

Lenge å vente

Akkurat det skal VW svare på med en kommende innstegsmodell, kalt ID.Life. Den har spådd å bli en skikkelig prispresser. Utfordringen er bare at den ligger noen år frem i tid, her blir lanseringen estimert til 2025.

Dermed blir det også lenge å vente på denne bilen, og VW risikerer å tape mye salg.

Det er ikke klart hvor stort produksjonsvolum fabrikken nå ser for seg, og hvor lenge e-up! skal bli med videre. Akkurat det avhenger nok også mye av responsen og salget på modellen fremover.

