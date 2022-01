Nytt VM-gull til Pedersen

Jesper Saltvik Pedersen tok gull i storslalåm for sittende under para-VM på Hafjell. Haugelendingen tok Paralympics-gull under samme øvelse i 2018.

– Det er digg være tilbake på toppen! Vi har trent mot dette så lenge, at det tar litt tid før det går opp for meg. Det er deilig å innfri når det gjelder, sa verdensmesteren til NRK.

Pedersen kjempet en intens gullkamp mot nederlandske Jeroen Kampschreur, som ledet før den andre omgangen. Hollenderen kjørte imidlertid ut rett før mål, etter en svært offensiv åpning.

Dermed sikret Pedersen sitt andre VM-gull på få dager. Han tok nemlig gull i utfor og sølv i super-G og superkombinasjonen tidligere i verdensmesterskapet.