Kjørelys:

Bilen skal ha to lykter foran med hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan du bruke:

Nærlys og nærlys med redusert spenning

Særskilt godkjente lykter

Lykter for kurve-/tåkelys

Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevd at baklysene er tent. Som fører av bilen må du likevel sørge for å bruke riktig lys etter lysforholdene. Når du kjører inn i en tunnel, skal baklysene for eksempel være tent.

Nærlys:

Bilen kan kun ha to nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde på 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.

Du kan bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys, men det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Fjernlys:

Du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil, på bilen din, men monteringen skal være symmetrisk.

Det er ingen begrensning for maksimal tillatt lysstyrke.

Tåkelys:

Bilen kan kun ha to tåkelys. På dagtid kan du bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Du kan ikke bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10–20 km/t).

KILDE: Statens vegvesen