Rekdal: – Det siste Eggen sa til meg, var at han hadde ståltro på gull i 2022

– Det er sjokk og sorg. Man vet hvor mye Nils Arne har betydd for RBK, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Rekdal besøkte Nils Arne Eggen før jul, og da delte de sine synspunkter om Rosenborg. De diskuterte også trenerjobben på Lerkendal før det ble offentlig kjent at Rekdal skulle overta Rosenborg.

Se hva Rekdal sier om Eggen øverst!

KJENTE HVERANDRE GODT: Kjetil Rekdal og Nils Arne Eggen under fotball-VM i 1998. Foto: Erik Johansen

– Livet må gå videre. Det er punkt én. Det jeg går glipp av er muligheten til å ta en prat med Nils Arne i fremtiden, den er borte. Derfor er jeg veldig glad for at jeg var innom ham før jul. Vi fikk snakket om fotball, Rosenborg og tankegodset hans, forteller Rosenborg-treneren.

– Han var veldig klar. Han hadde utrolig god husk på detaljer som dukket opp i samtalen. Alt fra når vi møttes og situasjoner i kamper. Det var utrolig fascinerende. Vi diskuterte løsninger. Hvordan han ville gjort det og hvordan jeg så på situasjoner som hadde skjedd i klubben, sier Rekdal, og slår fast:

– Det er leit at jeg ikke fikk fulgt opp dette i løpet av vinteren og våren.

– Jeg husker det Nils Arne sa da jeg dro fra ham. Han hadde ståltro på gull i 2022. Det var det siste han sa til meg. Kjetil Rekdal

– Var han et forbilde for deg?

– Det er farlig å si at han var et forbilde, men han er en person som kan lære deg ting og dra med deg ting. Nå trener jeg en klubb som han var ekstremt opptatt av. For meg er det da helt logisk å ha en ydmyk inngang til akkurat det. Å prøve å plukke ut ting man kan bruke selv og dra nytte av. Nils Arne er en person man alltid kan lære av. svarer Rekdal.

Glemmer ikke hva Eggen sa

– Hvor mye har Nils Arne betydd?

– Jeg mener han er den største. Ta utgangspunkt i hvor det startet, hva de fikk til og hvilket nivå de kom seg til. Innflytelsen han har hatt på ufattelig mange mennesker. Både spillere, supportere, ledere, sponsorer. Han hadde hele spekteret. Han gikk fra å kjefte på deg til å gi deg en klem like etterpå, sier Rekdal, som svarer følgende på hva som var hans beste Eggen-minne:

– Det må jo være de gangene vi slo ham, sier Rekdal med et smil, og legger til:

– Men det skjedde ikke så ofte.

Han glemmer ikke det siste Eggen sa til ham da de møttes før jul.

– Jeg husker det Nils Arne sa da jeg dro fra ham. Han hadde ståltro på gull i 2022. Det var det siste han sa til meg. Jeg vet at man ikke bare kan bestille et gull, men det gjør meg selvsagt ekstra motivert å få ham til å ha rett i den siste replikken, slår han fast.

– En tung og trist dag

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng mottok meldingen om Eggens bortgang med stor sorg.

– Det er en tung og trist dag. Jeg var nok litt mer forberedt enn andre, jeg har vært orientert om situasjonen, men det gikk fort mot slutten, sier han til TV 2.

Og legger til:

– Han har betydd alt for Rosenborg og mye for Trøndelag og Norge. Han ga troen på at man kunne få til noe i noe man ikke var særlig god på. Han viste gjennom kunnskap, ikke minst gjennom pedagogikk, at man kunne bli bedre av å gjøre naboen bedre. Det er en verdi alle tar med seg, konstaterer Koteng, som sier at Eggen kommer til å bli dypt savnet.

– Han betydde mye for meg. Han var en klok mann, sier en tydelig preget Koteng.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug synes det er vanskelig å beskrive hva Eggen har betydd for Rosenborg.

– Det har vært en veldig trist dag. Det er vanskelig å beskrive med få ord hva han har betydd, sier hun til TV 2.

– Han er en legende. Han er en veldig spesiell type og det som har vært spesielt er engasjementet hans. Han hadde enorm livsgnist helt til det siste. Han var en klok mann. Jeg har mange minner, men det som har imponert meg mest er engasjementet hans. Jeg vet at han har hatt det tøft de siste årene med mange sykdommer, men engasjementet har vært like stort hele tiden, konstaterer en trist og preget Moe Dyrhaug.