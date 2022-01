Derfor fraråder vaksineforskeren vaksine til friske barn

Omikron dominerer i Norge. WHO uttalte i forrige uke at halvparten av europeere trolig blir smittet med omikron i løpet av de to neste månedene. Varianten er mer smittsom og gir mindre alvorlig sykdom.

Nå er det flere som lurer på om de skal oppsøke sykdommen for å få det overstått.

Mindre farlig

Forskningsgruppeleder ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedlem (UiO), Gunnveig Grødeland, anbefaler ikke å oppsøke korona-varianten, da man ikke vet hvordan man vil reagere på viruset.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er vanskelig å si noe om hvor mye mindre farlig varianten er. Det finnes ingen nøyaktig informasjon på dette, men den gir langt mindre grad av alvorlig sykdom, og vi ser at færre blir innlagt på sykehus.

Hvis man er vaksinert og blir smittet, vil kroppens immunrespons videreutvikle seg til å bli bedre rustet mot nye varianter i fremtiden. Immunitet får du både når du blir smittet og når du blir vaksinert. Forskeren bruker uttrykket «mild sykdom», og understreker at dette ikke er en liten forkjølelse og at man blir syk selv om man ikke trenger behandling av lege.

– Pandemien har blitt mindre farlig. Vi vet at viruset er der, og de som er godt vaksinert burde ikke være redde. Dose tre er en vurdering den enkelte kan ta som et fritt valg for hva man ønsker av beskyttelse.

VAKSINE: Rashida Perveen gjør seg klar til å sette en koronavaksine på Stovner senteret tidligere i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trenger vi en tredje dose?

Norge har en godt vaksinert befolkning når man sammenligner med andre land i Europa. I tillegg har helsevesenet høyere grad av kontroll nå enn det som var fryktet for noen uker siden. Vaksinene beskytter oss i en periode.

Når man vurderer en tredje dose, peker Grødeland på at vurderingen må tas ut ifra hvem man er. Hvis man har to doser og blitt smittet, vil smitten telle som én dose en god stund. Hvis man ikke har blitt smittet etter to doser, anbefales eldre og de i risikogruppen å ta en tredje dose. De som er 45 år og yngre står fritt. Det er ikke feil å ta den, men det er ikke like nødvendig, påpeker Grødeland.

– Selv om det ikke er anbefalt for de under 45 år, så er det riktig at man skal ha muligheten. Er du under 45, så vil to doser beskytte deg godt mot alvorlig sykdom. En ekstra dose på toppen vil kunne gi økt beskyttelse mot mild og alvorlig sykdom i en viss periode.

Etter to doser er det vist tegn på at alvorlig sykdom ikke reduseres. Derfor anbefales de eldste å ta dose tre for beskyttelse mot alvorlig sykdom. For den yngre generasjonen vil denne dosen beskytte mot både mild og alvorlig sykdom.

– Sykdomsrisikoen knyttes til mengden antistoffer i blodet. Det vi vet er at vaksinen øker antistoffenes produksjon før det reduseres igjen. Da regner vi med at effekten er sånn rimelig god etter en tredje dose, i hvert fall et par måneder, også mot mild sykdom.

TREDJE DOSE?: Ikke alle har like stort behov for en tredje dose, mener Gunnveig Grødeland Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fraråder vaksinasjon av friske barn

Myndighetene tilbyr barn helt ned i femårsalderen å starte med vaksinasjon.

– Jeg ville ikke gitt vaksine til mine barn så lenge de er friske. Hvis de hadde tilhørt en risikogruppe, hadde det vært annerledes.

DISSE TRENGER IKKE VAKSINE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland fraråder vaksinasjon av friske barn. Foto: God morgen Norge

Grødeland understreker at vaksinasjon for barn er et tilbud og en anbefaling. Hun peker på data som viser til at friske barn har ekstremt lav sannsynlighet for å utvikle alvorlig sykdom, da de aller færreste utvikler symptomer i det hele tatt.

– De friske barna har så lav sannsynlighet til å trenge beskyttelsen fra vaksinen. Samtidig er det alltid en viss mulighet for bivirkninger ved vaksiner. Jeg tenker at så lenge vurderingen gjelder friske barn, vil valget være i favør av å ikke ta vaksinen.

Hun peker på betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt) som de mest alvorlige bivirkningene forbundet med Comirnaty-vaksinene.

Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller blant yngre. Det er ikke livstruende bivirkninger, men dramatisk nok om man opplever det. I tillegg refererer forskeren til et tallmateriale som ikke er godt nok.

BARNEVAKSINE: Grødeland ville ikke vaksinert egne barn, hvis de er friske. Dette bildet er fra Brasil, der de har begynt å vaksinere barn mellom 5 og 11 år. Foto: Eraldo Peres / AP

Omikron og uvaksinerte

Det er mye man ikke vet enda når temaet om omikron og uvaksinerte berøres.

Grødeland anbefaler uvaksinerte å ta vaksinen selv om varianten er mindre farlig. Det man vet er at flere uvaksinerte uten underliggende sykdommer havner på sykehus med omikron.

– Hvis du ikke har vaksinert deg enda, så er det fortsatt mange gode grunner for å gjøre det. Man må ikke bare stole på at omikron er blitt så mye mildere at det lønner seg.