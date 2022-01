Samuel (1) havnet på sykehus etter koronasmitte – dette sier FHI om senvirkninger blant barn

Månedene etter at Samuel (1) fikk korona har vært tøffe for familien Moen. Nå viser en ny undersøkelse fra FHI at barn mellom 1-5 år kan slite mer med senvirkninger blant unge.

9. august i fjor skulle vesle Samuel (1) ha sin første dag i barnehagen.

Det var en stor dag for både mor og barn, men lite visste de at familien hadde fått med seg en blindpassasjer hjem.

– Vi var der i kun 1,5 time, og snakket bare med én voksen. Jeg hadde til og med munnbind på, men likevel ble Samuel smittet, sier mamma Trude Fridberg Moen.

BØNN: Moren til Samuel oppfordrer alle foreldre til å passe på, og ikke sende barna i barnehagen hvis de mistenker korona-smitte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ble ekstremt dårlig

Da hun først fikk melding om utbrudd på barnehageavdelingen, var hun i utgangspunktet ikke redd for sykdommen.

I media hører man jo stadig vekk at barn ikke blir så syke, og selv har Moen venninner med barn der sykdomsforløpene har vært veldig milde.

Slik ble det ikke for Samuel.

Etter to uker med «ekstrem hoste» og høy feber, fikk moren seg en alvorlig støkk.

– Han ble plutselig ekstremt dårlig. Jeg hadde en ekkel følelse da han hadde sovet i 17 timer, og gikk tilfeldigvis inn på rommet hans. Da jeg snudde på ham, rullet han med øynene og sluttet å puste, sier hun.

INNLAGT: Her er Samuel (1) innlagt på Ullevål sykehus to uker etter påvist smitte. Bildene er publisert med familiens samtykke. Foto: Privat

Fikk anfall

Samuel fikk blåfarge i huden, og ambulansen kom sporenstreks. Pusten kom tilbake, før den forsvant på nytt.

Ambulansesjåføren endret kjapt kursen fra legevakten til Ullevål sykehus.

– Der prøvde man panisk å finne ut hva som feilet gutten. Han begynte deretter å få anfall, og ble fraktet til intensiven der han fikk flere pustestopp, sier Moen.

Til slutt koblet legene på ham en såkalt EEG-maskin, som måler de elektriske impulsene i hjernebarken.

– Aldri hatt det før

På sykehuset ble Moen fortalt at Samuel hadde hatt et epileptisk anfall. Legene aner ikke om dette kan skyldes covid-19-sykdommen, men ingen har utelukket det overfor henne.

I fjor gikk en rekke nevrologer og forskere ved Oslo Universitetssykehus ut og sa at det ikke finnes noen klar sammenheng mellom koronaviruset og epilepsi. De anså risikoen for at covid-19 kunne føre til epilepsi som «svært lav». Likevel:

– Han har aldri hatt noen slike symptomer før han fikk korona, og det er ingen i familien som har opplevd noe slikt, sier Moen.

Samuel ble liggende på sykehuset i seks dager. I tiden etterpå er det først og fremst tung pust og hoste som har preget ham.

SYKEHUS: I dag er Samuel (1) ved godt mot, men veien dit har vært lang for familien. Foto: Privat

Tung pust

Helt siden august i fjor, da sykdommen festet grep, har ettåringen sovet med metningsmåler. Dette er et verktøy som registrerer oksygen-nivået i blodet, og gir varsel hvis han slutter å puste.

Nå har det gått rundt fem måneder siden Samuel først ble smittet.

Mamma Moen sier han tidvis har hatt luftveisproblemer, og slitt med symptomer han ikke hadde før covid-19-infeksjonen.

– Han snorker også når han sover. Samuel får medisiner, men jeg prøver så godt jeg kan å holde ham frisk. I dag er han hjemme fordi noen i barnehagen hadde korona. Jeg får helt angst når jeg hører slikt, og begynner å gråte, sier hun.

ISOLERT: Moen sier de har vært veldig forsiktig under pandemien, av frykt for ny smitte. – Halvparten av familien min har ikke møtt Samuel ennå, sier hun. Foto: Truls Aagedal / TV 2

FHI-undersøkelse

I likhet med Samuel, er det mange småbarn som blir smittet av korona. De er uvaksinerte og har naturlig nok vanskeligere for å holde avstand og følge smittevernstiltakene.

Nå viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) at selv om barn ofte får et mildt sykdomsforløp, er det de aller minste som kan ha størst behov for oppfølging av helsevesenet blant de unge fra 0-19 år.

Studien omfatter nær 700.000 norske barn, og undersøkte hvor mye de tre ulike aldersgruppene 1-5, 6-15 og 16-19 år brukte sykehus- og legetjenestene etter korona-infeksjon.

Det gledelige resultatet er at nesten ingen hadde behov for sykehusbehandling.

Behovene begrenser seg oftest til legebesøk, men selv om forskjellene er små og få barn blir særlig syke, viser likevel undersøkelsen at det er de aller minste mellom 1 og 5 år som bruker helsetjenestene lengst etter gjennomgått sykdom.

NYANSERER: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI understreker at tallene i undersøkelsen er lave, og at de fleste barn får mildt sykdomsforløp med covid-19. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Flere årsaker

– Konsultasjonene var stort sett for luftveisplager, og da så man på perioden tre til seks måneder etter gjennomgått infeksjon eller påvist smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Det er viktig å understreke at det generelt er lave sykdomstall blant barn. Ifølge undersøkelsen vil tusen barn i 1-5 års alderen i snitt ha 30 fastlegebesøk i uken.

For de som har gjennomgått covid-19, vil barn mellom 1-5 år ha 34 legebesøk i samme periode.

Altså en liten økning, men likevel et tall som forskerne mener beviser at de aller yngste kan slite litt lenger med covid-senvirkninger en de litt eldre.

– Det er litt høyere, og man kan diskutere årsakene til det. Det kan være smitten i seg selv, men man kan også være påvirket av andre forhold som for eksempel bekymring rundt covid-19. Det er et kjent fenomen at man er ekstra påpasselig eller bekymret med små barn, sier Vold.

Mange legebesøk

Selv om FHI-undersøkelsen viser at de fleste barn blir skånet for alvorlig sykdom, er det en liten trøst for Samuel og moren hans.

De første 3 månedene etter covid-sykdommen slet han med tung pust og hoste. Først nå - fem måneder senere har åndedrettet kommet mer tilbake.

Mamma Moen har ikke tall på antall legebesøk siden smitten slo til i august.

– Det har vært mange telefoner og mange blodprøver for ham, noe som har vært tøft.

HÅP: Mor er glad for at sønnen er såpass på bedringens vei, og sier hun vil gjøre alt for at han skal ha det bra fremover. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fått god hjelp

Hun roser helsevesenet, som har gitt sønnen hennes all nødvendig hjelp og oppfølging de siste månedene.

Hvorvidt han må leve med de epileptiske anfallene er uvisst.

– Legene sier dette er kjempevanskelig å vite. Vi håper dette kan være anfall som noen småbarn visstnok får, som går over etter hvert.

At FHI-undersøkelsen viser flere legebesøk for de minste, er hun ikke overrasket over.

BLID: Når formen er fin, er det ingen tvil om at Samuel (1) er en blid og positiv gutt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Smittet på ny

Denne uken kom en ny melding fra barnehagen - smitteutbrudd. Fredag fikk Samuel igjen påvist covid-19, og Moen er bekymret for hvordan det skal gå.

– Jeg tenkte bare, «herregud, at det går an». Jeg vet ikke engang hva jeg skal si, sier hun til TV 2 på telefon fredag kveld.

De siste månedene har hun vært livredd for at Samuel skal bli utsatt for en ny, hard sykdomsperiode.

Enn så lenge virker gutten å kun ha milde symptomer, og mor sier han kun har litt forhøyet temperatur.

– Jeg håper den ikke stiger. Jeg er selvfølgelig bekymret og ganske redd, selv om det sies at denne varianten kan være mildere. Dette føles fortsatt sårt etter det som skjedde sist.