Går ut mot Sophie Elise etter Farmen-smugling: – Gi nå faen i å være med

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er delte meninger blant Farmen kjendis-deltakerne, etter at God kveld Norge avslørte den omfattende smuglingen som foregikk inne på gården.

En Farmen kjendis-sesong kommer ikke utenom smugling og regelbrudd. Tirsdag ble det avslørt at flere av årets Farmen kjendis-deltakere smuglet til seg både vin, sprit og kebab for titalls tusen kroner.

I bresjen for den omfattende smuglingen stod Norges tøffeste-vinner Isak Dreyer (27), med god assistanse fra artist Heine Totland (51) og influenser Sophie Elise Isachsen (27).

Derimot var det flere av Farmen kjendis-deltakerne som valgte å avstå fra smuglingen. Blant dem som reagerer er tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56).

SLÅR HARDT NED PÅ SMUGLING: «Mini» skjønner ikke hvorfor deltakere valgte å smugle inn varer på gården . Foto: Espen Solli / TV 2

Ser ikke poenget

– Jeg må jo si til Sophie Elise, hvis du skal være med på et program der du skal være i isolasjon i seks uker, så gjør du alt du kan for å klare å smugle inn alkohol og alt mulig annet. Da tenker jeg: Gi nå faen i å være med da, hvis det er så om å gjøre å få inn de tingene, sier han til God kveld Norge.

Mini var ikke til stede da smuglingen foregikk, og sier at han trolig ikke hadde slått like hardt ned på det, dersom han hadde vært der. Likevel understreker han at han trøbler med å se poenget med regelbruddet.

– Målet mitt var at: Okei, du klarer å leve på grøt, uten sjokolade og Cola Zero.

– Ble et lite «spill» mot produksjonen

Sophie Elise Isachsen vil ikke kommentere på Jakobsens utspill, men utdyper om hvorfor de valgte å smugle inn varer.

SVARER: Sophie Elise 3forteller at smuglingen foregikk over en lengre periode. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det var ikke slik at dette skjedde med en gang, det tok lang tid. Det ble et lite «spill» mot produksjonen. Vi har ikke gjort noe ulovlig, vi har deltatt på et konstruert tv-show for TV 2 og etter hvert gikk det litt sport i det fra vår side å sjekke hva vi klarte å få inn, sier Isachsen.

Hun sier at det tok lang tid før de ble tatt for smuglingen.

– Men det spilte ikke noen rolle, da hadde vi jo klart det og var ferdig med det.

Ønsket ikke være med på det

En annen som valgte å ikke involvere seg i godene er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52). Han hadde dog en anelse om hva som foregikk.

– Jeg hadde ikke full oversikt, men jeg skjønte at det foregikk noe. Så noen mistanker hadde jeg.

HOLDT SEG UNNA: Vebjørn Selbekk ønsket ikke å være med på smuglingen. Foto: Espen Solli / TV 2

En av grunnene til at Selbekk takket ja til å være med på Farmen kjendis var for å teste seg selv. At andre deltakere valgte å bryte reglene var han dog ikke plaget av.

– Jeg var ikke plaget av det. Jeg ville blant annet teste meg selv – hvordan jeg klarte meg på lite mat. Og jeg respekterer at andre har en annen innfallsvinkel, men jeg ønsket ikke å være med på det, sier han.

52-åringen hadde verken problemer med smuglingen da det foregikk, eller nå.

– Jeg er ikke opprørt over det. Jeg vet det finnes metoder å få det til på. For min del var det viktig å ikke være en moralist inne på gården, så det var ingen moralsk panikk, ler han.

Ikke overdrive

At smuglingen nå har sett dagens lys, mener Selbekk er en selvfølge.

– Det skal godt gjøres å unngå, sier han.

Til God kveld Norge sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, at de tidlig i produksjonen ble klar over at noen av deltakerne hadde forsøkt å skaffe seg goder fra utsiden.

– Blant annet ved å prøve å bestikke statister på markedet. At de faktisk lyktes med å få inn mat og alkohol oppdaget vi ikke før et godt stykke ut i produksjonen, da noen av deltakerne dukket opp på gården beruset, sier Dahl.

Episoden hvor en av deltakerne dukket beruset opp på gården, mener Selbekk er viktig å ikke overdrive.

– Det var ikke noe fylleslag på gården. Produksjonen grep inn etter den hendelsen med koronatesting og slikt, men det var veldig kortvarig, og ikke et problem.

Vi gjør oppmerksom på at God kveld Norges profiler Dorthe Skappel, Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen alle er med som deltakere i denne sesongen av Farmen kjendis.

