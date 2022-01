Reagerte lynraskt etter skrekkfunn i skogen – ønsker å advare andre

Det mistenkelige funnet i skogen er livsfarlig for hunder, opplyser veterinær.

Mandag kveld etter stengetid fikk veterinær Camilla Meltevik en telefon fra smådyrvakten i Bergen, med beskjed om at hun straks ville få inn en hund som trengte akutt hjelp.

En kvinne hadde på kveldstid trent innkalling med sin fem og en halv måneder gamle valp. Da hunden plutselig ikke kom da hun ropte, gikk eieren for å sjekke hva som var i gjære.

Veterinær Camilla Meltevik.

– Hun skrudde på lommelykten på mobiltelefonen, og fant valpen stående inne i skogen med sjokolade i munnen, sier Meltevik til TV 2. Eieren ønsker å være anonym, men har tillatt at historien fortelles gjennom veterinæren, til skrekk og advarsel for andre hundeeiere.

Roses for lynrask reaksjon

I skogen i Storåsen-området på Rolland i Åsane hadde valpen, som er av blandingsrasen cobberdog, funnet en stor mengde mørk sjokolade og en klase med druer.

Heldigvis reagerte eieren lynraskt

– Hunden fikk brekkmiddel og kastet opp den mørke sjokoladen. I og med at eieren reagerte såpass raskt som hun gjorde, fikk ikke hunden noen senskader eller andre problemer, sier Meltevik, som driver veterinærklinikken Sandviken Dyreklinikk.

Sjokolade er gift for hunder

Hun forklarer at kakaobønner inneholder stoffet teobromin, som er giftig for hunder. Og jo mørkere sjokoladen er, desto farligere er den.

– Mørk og usøtet sjokolade er mye mer giftig enn vanlig melkesjokolade. Symptomer kan komme to til fire timer etter inntak, men det kan også drøye opptil 12 timer etter.

En sliten valp som akkurat har fått brekkmiddel og kastet opp. Foto: Privat

Meltevik forklarer at tegnene ofte er oppkast, uro, diaré, skjelvinger og hurtig puls. Det finnes også tilfeller hvor hunder har fått krampe og havnet i koma.

– Man har sett dødsfall som følge av høyt inntak av sjokolade. Noen kan også få problemer med bukspyttkjertelen etter et til tre døgn.

Veterinæren, som er videreutdannet innen kirurgi, odontologi og onkologi, påpeker at det er viktig å kontakte veterinær etter hvert inntak av sjokolade.

Inntak av druer regnes som alvorlig

Heldigvis hadde ikke valpen rørt druene, men veterinæren ønsker å belyse viktigheten av å melde inn alle mulige inntak av druer – også dersom det kun spises én.

– Med druer må alle inntak regnes som potensielt alvorlige. Her er det nemlig ikke alltid en sammenheng mellom inntak og symptomer.

– Druer og rosiner er giftig for hundens nyrer. Som oftest ser vi oppkast, blodig diaré, magesmerter og nyresvikt med dehydrering. Det kommer også an på hundens vekt, men likevel regner vi alle inntak som potensielt farlig.

Ønsker å advare andre hundeeiere

Veterinæren tør ikke å mene noe om funnet i skogen, men synes det er alarmerende.

– Det hvite under druene og sjokoladen vet jeg ikke hva er. Vi skal ikke anta det verste med en gang, men det er klart man blir skeptisk når man finner sånt liggende ute i naturen. Uansett intensjon, så er dette livsfarlig for hunder.

Meltevik forteller at hundeeieren dro tilbake til stedet for å renske området for de giftige matvarene. Nå ønsker både eier og veterinær å advare andre med hund.

– Hundeeiere må være obs. Det kan få fryktelige og fatale konsekvenser – da spesielt ettersom begge giftstoffene ligger ved siden av hverandre, sier Meltevik.