Nikolai og naboene har gullkantet avtale – får gratis strøm til evig tid

– Det kjennes behagelig!

Det er det sterkeste adjektivet TV 2 får halt ut av Nikolai Finset når vi besøker familiegården helt øverst i Eikesdalen, helt sør i Molde kommune og nesten på grensa til Innlandet.

Han og de andre i Eikesdalen med denne gullkantede avtalen får hvert år i overkant av 1,2 millioner kilowattimer gratis. Årsaken er gamle avtaler som i dag administreres av Statkraft. Disse avtalene gir 160 grunneiere ulike steder i Norge en svært gunstig strømsituasjon.

Avtalen for Nikolai og naboene i Eikesdalen kom som følge av vannkraftutbyggingen i dalen, som tørrla elva Aura og la Mardalsfossen i rør.

HOLDER VARMEN: Nikolai Finset sløser ikke med strømmen og varmer helst opp huset med vedfyring. Foto: Arne Rovick /TV 2

– For min del så handler det om 60.000 kilowattimer. Jeg slipper å tenke på strømforbruket, men vi sløser på ingen måte, forteller Finset, og viser til at panelovnen står på 19 grader.

– Vi foretrekker å fyre med ved, sier gårdbrukeren og turistverten.

Det var lokalavisa Driva som først omtalte saken.

Sjelden strømregning

Med vinterens skyhøye strømpriser betyr det uansett mange kroner spart for Finset, som driver både gårdsbruk og hytteutleie. Han har ikke fått regningen for 2021 ennå, men ringer regnskapsføreren og ber om å få tilsendt 2020-fakturaen.

Ut av printeren kommer papiret med linje på strømregningen som svært få i landet her har.

– I 2020 så brukte vi strøm for 30.000 kroner pluss 37.000 i nettleie. Så kan vi trekke fra 45.000 kroner i gratis strøm, sier Finset og viser frem regnestykket.

FAKTURA: Denne linja er det få som har på strømregningen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Lukurative avtaler

På et hemmelig sted inne i et av landets eldste vannkraftverk i Glomfjord i Nordland, ligger alle dokumentene som Statkraft har med grunneiere i Norge.

I arkivet her ligger avtalene til rundt 160 grunneiere som har gratis strøm, så lenge eiendommen består.

I de store rommene står det arkivskap på rekke og rad. De inneholder over 50.000 forskjellige dokumenter.

– Dokumentene vi har her er fra 1890 og fremover til i dag, forteller Tormod Kristiansen, fagansvarlig for eiendom i Statkraft.

Han tar TV 2 med innerst i lokalet hvor arkivskapene med fylkesnavn står.

– Så hver gang en eiendom skifter eier, så går den til en ny mottaker som skal få avtalen med seg videre, forteller Kristiansen.

HISTORIE: Dokumentene bærer preg av å ha ligget lenge. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Han viser et skjøte på gult papir. Dokumentet er skjørt og over hundre år gammelt, men fortsatt er innholdet av stor betydning.

– Dette er fra 1909 og inneholder skjøtet, avtalen og skylldelingsforretning som det står her, forteller han.

På begynnelsen av 1900-tallet var det en rekke aktører som reiste rundt og kjøpte opp vannfall, og dermed samlet alle fallene i et vassdrag på en hånd. Senere solgte de gjerne disse vannfallene videre til andre som hadde kapital til å bygge ut fallene, herunder Statkraft.

FORPLIKTER: – Statkraft må følge opp avtalene så lenge eiendommen består, sier Tormod Kristiansen, fagansvarlig for eiendom i Statkraft. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Avtalene mellom grunneierne og oppkjøperne inneholdt ofte bestemmelser om at grunneierne skulle ha rett til en viss mengde «gratis kraft» fra det tidspunkt vassdraget var utbygd.

Det tok gjerne tid før kraftverkene ble bygd ut, men avtalene var bindende, noe som flere generasjoner nyter godt av i dag.

Verdt millioner

– Det fleste avtalene som gir rettighet til gratis kraft er signert mellom 1900 og 1920. Det var fossespekulanter som reiste rundt der tanken var å bygge storindustri slik at de måtte sikre seg muligheter til å bygge ut der det var mulig å ta ut kraft, sier Kristiansen.

Forpliktelsene om gratis strøm ble overtatt av Statkraft eller andre kraftutbyggere som kjøpte vannfallene av oppkjøperne.

GAMMEL KRAFTVERK: På et hemmelig sted inne i Glomfjord kraftverk ligger alle Statkraft sine dokumenter fra 1890 og frem til i dag. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I 2020 var disse avtalene verdt to millioner, men med dagens strømpriser er de verdt vesentlig mer.

Statkraft har uansett plikt til å følge de bindende avtalene til evig tid, eller så lenge eiendommen består.

– Dette er avtaler Statkraft har arvet eller kjøpt opp av selskaper som gikk konkurs og som ligger inne i våre utbygginger, sier Kristiansen.

Her bor de heldige

Gratis strømavtaler i dag må nok de aller fleste husstander se langt etter.

– Alle kunne vel tenkt seg billig eller gratis kraft. Vi som bor i Nord-Norge er ekstra heldige, for vi har tross alt ikke de høye strømprisene som man har i Sør-Norge, sier Kristiansen.

BYGDEIDYLL: Dette er bygda Eikesdal i Eikesdalen, som er et populært turistmål på grunn av Mardalsfossen. Foto: Arne Rovick /TV 2

I tillegg til Eikesdal er de fleste «gratispassasjerene» grunneiere i kommunene Eidfjord, Vik, Høyanger, Sunndalsøra, Kvinnherad og Luster.

– Retten til «gratis kraft» på eiendommen kan variere, og veldig mange rettighetshavere har kun en del av sitt kraftbehov dekket av «gratis kraft». Noen grunneiere får også betalt erstatning som er regulert i henhold til kraftpris, mens en del tusen grunneiere har et årlig erstatningsbeløp som i fjor var på totalt 50 millioner kroner, sier pressekontakt Knut Fjerdingstad i Statkraft.

– Tenker ikke så mye på det

Tilbake i Eikesdal tar bonden TV 2 med inn på en av stuene i huset på Finset. En kunstner som bodde her da gården var pensjonat, har dokumentert salg av fallrettighetene på pipa over ovnen.

Her står det at de første fallrettighetene ble solgt for 1500 kroner i 1905.

HISTORIE: På pipa på Finset er salget av de første fallrettighetene dokumentert. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det er klart at dette er en veldig god ordning for alle som er omfattet av den. Det er jo snakk om store verdier, sier Kristian Finset til lokalavisa Driva som omtalte saken først.

– Nå er det veldig mange husstander særlig i Sør-Norge som i vinter har fått skyhøye regninger mens dere her oppe i Eikesdal har gratis strøm. Har du noen tanker om det?

– Det tenker jeg ikke så mye på, sier Nikolai Finset.