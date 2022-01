Bilfører tiltalt for uaktsomt drap på 13-åring i Oslo

En 32 år gammel mann er tiltalt for uaktsomt drap og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand etter ulykken der en 13-åring ble påkjørt i Oslo i desember 2020.

Torsdag 17. desember 2020 ble 13 år gamle Dhenujen Yogathas ble påkjørt ved et fotgjengerfelt nær Grorud i Oslo. Gutten døde på sykehuset dagen etter, som følge av skadene.

Saken har blitt etterforsket gjennom hele 2021. Onsdag ble det tatt ut tiltale.

– Vi ble kjent med tiltalen i dag, og den er omtrent som forventet, opplyser siktedes forsvarer, Harald Fjeldstad.

Var ruspåvirket

Mannen er tiltalt for å uaktsomt ha forårsaket 13-åringens død, for å ha kjørt fra stedet, og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Tiltalen er omtrent som forventet. Han erkjenner straffskyld på noen av postene, men hovedposten er en litt vanskeligere vurdering, sier Fjeldstad.

Ifølge tiltalen var 32-åringen ruset på GHB og THC, virkestoffet i cannabis, da påkjørselen skjedde i svært høy hastighet. Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem senere samme kveld.

– Blir en tung rettssak

Mannen er også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand 8. desember samme år, bare ni dager før påkjørselen. Han er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

– Det er tungt for ham å ha det hengende over seg. Samtidig er han inneforstått med at det er verre enn for de pårørende, sier forsvareren.

Den tiltalte 32-åringen har selv små barn.

– Han har ikke noe problem med å sette seg inn i deres situasjon. Det blir en tung rettssak for de pårørende, men tungt for ham også, sier Fjeldstad.

Saken er ennå ikke berammet i Oslo tingrett.