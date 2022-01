Ingen pågrepet etter mistenkelig dødsfall i Bergen

Politiet jobber videre med å kartlegge hva som har skjedd etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Bergen tirsdag.

Politiet rykket ut til en leilighet i Laksevåg i Bergen tirsdag klokken 18.30. Der fant de en død mann i 30-årene.

Dødsfallet etterforskes som mistenkelig, men ved 12.30-tiden onsdag er foreløpig ingen pågrepet eller siktet i saken.

Politiets krimteknikere jobbet på åstedet utover natten og avdøde er fraktet til Gades institutt for obduksjon. Obduksjonen vil tidligst skje på torsdag, og det vil gå et par dager før vi kan forvente en foreløpig obduksjonsrapport som kan si noe mer om bakgrunnen for mannens død.

Politiet gjennomførte tirsdag kveld flere innledende avhør og en rundspørring i nabolaget. Onsdag fortsetter de arbeidet blant annet med detaljert gjennomgang av disse og vurdering av om det eventuelt er nye avhør som må foretas.

De kriminaltekniske undersøkelsene i leiligheten til avdøde fortsetter i dag. Politiet skal også fortsette arbeidet med innhenting og gjennomgang av digitale og tekniske spor.